Санкции против России: какая судьба ждет Кремль после ограничений Запада

ЕС и США готовят новые санкции против РФ после отказа освободить оппозиционного политика Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека. О чём говорят такие санкции – и реакция России? Будет ли продолжение санкционного давления? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Российская экономика более-менее адаптировалась к санкциям

Аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич считает, что санкции ЕС против РФ в политическом смысле демонстрируют определенное повышение ставок. Но в эффективности их он сомневается.

"Российская экономика более-менее адаптировалась к санкциям. К тому же, европейцы ввели их точечно, против окружения руководства РФ. Надо понимать, что санкции вводятся путем консенсуса между государствами-членами ЕС. И там, где есть бизнес-интересы отдельных государств (а они есть), наивно ожидать серьезного санкционного давления", — поясняет аналитик.

В США, по его словам, другой подход. Как и другой механизм введения санкций.

"Есть закон, который определяет рамки санкционного давления. А есть подзаконный акт. Его подписывает президент или руководство Казначейства. Второе направление – санкции от Минторговли США. Экспортный контроль, который тоже можно назвать санкциями. Так можно запретить сотрудничать с теми или иными физическими, или юридическим лицами. Причем запретные действия вводятся очень быстро, а их нарушение обходятся слишком дорого", — подчеркивает Игорь Тышкевич.

Он также обращает внимание, что для США санкционный механизм – это система защиты национальных интересов и лоббирование.

"Санкции вводятся по разным поводам. До этого было 19 пакетов санкций США против РФ, из которых лишь два так или иначе касались Украины, — рассказывает эксперт. – Особенно болезненный удар пришелся по российской космической отрасли. Более 15 лет назад Штаты начали обкладывать санкциями российские предприятия. Сейчас количество запусков в РФ стремительно сократилось".

Игорь Тышкевич отмечает, что санкции от США – это специфическое принуждение к диалогу. Ведь списки могут обсуждаться, их можно варьировать в обмен на определенные уступки.

"США давят на РФ. Стоит вспомнить заявление Байдена, что с РФ нужно выстраивать диалог, но необходимо и оказывать давление. Конечно, для Кремля неприятно такое повышение ставок, новые пакеты санкций. Потому реакция достаточно нервная, — поясняет эксперт. — При этом Москва все же надеется на выход на переговоры с Вашингтоном о глобальном распределении сфер влияния в мире. А пока создает и подогревает конфликты в разных местах, надеясь, что это будет площадкой для дальнейших возможных разменов".

Санкции направлены против ключевых силовиков. Но не против олигархов

Политолог Андрей Окара также акцентирует, что санкции США жестче, чем ЕС. И направлены не только против физлиц. Впрочем, как и европейские, они не затрагивают олигархов.

"Санкции направлены против ключевых силовиков. Но не против олигархов. И они точно не критические, — отмечает политолог. — В значительной степени обитатели Кремля, наверное, даже порадовались именно таким санкциям. Ведь они консолидируют всех на одной лодке вокруг президента. Запрет въезда в ЕС и США, заморозка имущества – то, о чём постоянного говорит Путин. Деньги надо держать в РФ, любить родину и не делать себе запасных аэродром на Западе".

Реакция РФ, по мнению эксперта, пока предсказуемая — возмущения. При этом в МИД РФ уже признали, что симметричные меры, зеркальные тут невозможны.

"И это логично. Ведь вряд ли американские и европейские чиновники держат деньги в российских банках", — иронизирует Андрей Окара.

По его мнению, следует ожидать продолжения санкционного давления, как на физических лиц, так и на юридических, которые, по мнению Запада, имеют отношение к делу Навального, а также к наступлению вообще на права и свободы.

При этом политолог не исключает, что российская элита, в случае ужесточения санкций, может взбунтоваться и активизировать подготовку "дворцовому перевороту".

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