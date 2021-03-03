Санкции против России: какая судьба ждет Кремль после ограничений Запада

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Елизавета Черных
ЕС и США готовят новые санкции против РФ после отказа освободить оппозиционного политика Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека. О чём говорят такие санкции – и реакция России? Будет ли продолжение санкционного давления? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич считает, что санкции ЕС против РФ в политическом смысле демонстрируют определенное повышение ставок. Но в эффективности их он сомневается.
"Российская экономика более-менее адаптировалась к санкциям. К тому же, европейцы ввели их точечно, против окружения руководства РФ. Надо понимать, что санкции вводятся путем консенсуса между государствами-членами ЕС. И там, где есть бизнес-интересы отдельных государств (а они есть), наивно ожидать серьезного санкционного давления", — поясняет аналитик.
В США, по его словам, другой подход. Как и другой механизм введения санкций.
"Есть закон, который определяет рамки санкционного давления. А есть подзаконный акт. Его подписывает президент или руководство Казначейства. Второе направление – санкции от Минторговли США. Экспортный контроль, который тоже можно назвать санкциями. Так можно запретить сотрудничать с теми или иными физическими, или юридическим лицами. Причем запретные действия вводятся очень быстро, а их нарушение обходятся слишком дорого", — подчеркивает Игорь Тышкевич.
Он также обращает внимание, что для США санкционный механизм – это система защиты национальных интересов и лоббирование.
"Санкции вводятся по разным поводам. До этого было 19 пакетов санкций США против РФ, из которых лишь два так или иначе касались Украины, — рассказывает эксперт. – Особенно болезненный удар пришелся по российской космической отрасли. Более 15 лет назад Штаты начали обкладывать санкциями российские предприятия. Сейчас количество запусков в РФ стремительно сократилось".
Игорь Тышкевич отмечает, что санкции от США – это специфическое принуждение к диалогу. Ведь списки могут обсуждаться, их можно варьировать в обмен на определенные уступки.
"США давят на РФ. Стоит вспомнить заявление Байдена, что с РФ нужно выстраивать диалог, но необходимо и оказывать давление. Конечно, для Кремля неприятно такое повышение ставок, новые пакеты санкций. Потому реакция достаточно нервная, — поясняет эксперт. — При этом Москва все же надеется на выход на переговоры с Вашингтоном о глобальном распределении сфер влияния в мире. А пока создает и подогревает конфликты в разных местах, надеясь, что это будет площадкой для дальнейших возможных разменов".
Политолог Андрей Окара также акцентирует, что санкции США жестче, чем ЕС. И направлены не только против физлиц. Впрочем, как и европейские, они не затрагивают олигархов.
"Санкции направлены против ключевых силовиков. Но не против олигархов. И они точно не критические, — отмечает политолог. — В значительной степени обитатели Кремля, наверное, даже порадовались именно таким санкциям. Ведь они консолидируют всех на одной лодке вокруг президента. Запрет въезда в ЕС и США, заморозка имущества – то, о чём постоянного говорит Путин. Деньги надо держать в РФ, любить родину и не делать себе запасных аэродром на Западе".
Реакция РФ, по мнению эксперта, пока предсказуемая — возмущения. При этом в МИД РФ уже признали, что симметричные меры, зеркальные тут невозможны.
"И это логично. Ведь вряд ли американские и европейские чиновники держат деньги в российских банках", — иронизирует Андрей Окара.
По его мнению, следует ожидать продолжения санкционного давления, как на физических лиц, так и на юридических, которые, по мнению Запада, имеют отношение к делу Навального, а также к наступлению вообще на права и свободы.
При этом политолог не исключает, что российская элита, в случае ужесточения санкций, может взбунтоваться и активизировать подготовку "дворцовому перевороту".
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