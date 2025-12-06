logo

Удар под дых Путину: в Генштабе раскрыли какой важный объект удалось поразить в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар под дых Путину: в Генштабе раскрыли какой важный объект удалось поразить в РФ

Силы обороны поразили Рязанский НПЗ и завод по изготовлению корпусов для снарядов

6 декабря 2025, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 6 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по военно значимым объектам в Рязанской области РФ и на временной оккупированной Луганской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Удар под дых Путину: в Генштабе раскрыли какой важный объект удалось поразить в РФ

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По официальной информации, украинские силы поразили инфраструктуру Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Сообщается о "попадании в цель и поражении установки низкотемпературной изомеризации", степень повреждений сейчас устанавливается.

На предприятии с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год производят бензины различных марок, реактивное топливо и дизельное топливо, а сам завод "задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов".

Кроме того, украинские силы нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату на временно оккупированной территории Луганской области.

Это предприятие отмечается как производитель "комплектующих (корпусов) для снарядов по заказу министерства обороны РФ". Зафиксировано попадание и пожар на объекте, масштабы разрушений уточняются.

Стоит отметить, в ночь на 6 декабря российские паблики сообщали, что НПЗ в городе Рязань подвергся очередной атаке беспилотниками, в городе раздавались взрывы, возникли пожары. Частично эту информацию подтвердил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram Генштаба ВСУ.




Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/32263
