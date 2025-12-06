Удар под дых Путину: в Генштабе раскрыли какой важный объект удалось поразить в РФ

В ночь на 6 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по военно значимым объектам в Рязанской области РФ и на временной оккупированной Луганской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По официальной информации, украинские силы поразили инфраструктуру Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Сообщается о "попадании в цель и поражении установки низкотемпературной изомеризации", степень повреждений сейчас устанавливается.

На предприятии с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год производят бензины различных марок, реактивное топливо и дизельное топливо, а сам завод "задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов".

Кроме того, украинские силы нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату на временно оккупированной территории Луганской области.

Это предприятие отмечается как производитель "комплектующих (корпусов) для снарядов по заказу министерства обороны РФ". Зафиксировано попадание и пожар на объекте, масштабы разрушений уточняются.

Стоит отметить, в ночь на 6 декабря российские паблики сообщали, что НПЗ в городе Рязань подвергся очередной атаке беспилотниками, в городе раздавались взрывы, возникли пожары. Частично эту информацию подтвердил губернатор Рязанской области Павел Малков.

