Удар під дих Путіну: у Генштабі розкрили якийсь важливий об'єкт вдалося уразити в РФ

У ніч на 6 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по військово значимих об'єктах у Рязанській області РФ та на тимчасовій окупованій Луганській області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

За офіційною інформацією, українські сили вразили інфраструктуру Рязанського нафтопереробного заводу. Повідомляється про "попадання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації", ступінь пошкоджень зараз встановлюється.

На підприємстві з проектною потужністю 17,1 млн. тонн нафти на рік виробляють бензини різних марок, реактивне паливо та дизельне паливо, а сам завод "задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів".

Крім того, українські сили завдали удару по Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області.

Це підприємство відзначається як виробник "комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення Міністерства оборони РФ". Зафіксовано потрапляння та пожежу на об'єкті, масштаби руйнувань уточнюються.

Варто зазначити, що в ніч на 6 грудня російські пабліки повідомляли, що НПЗ у місті Рязань зазнав чергової атаки безпілотниками, у місті лунали вибухи, виникли пожежі. Частково цю інформацію підтвердив губернатор Рязанської області Павло Малков.

