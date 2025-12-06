В девятый раз за год: какой важный объект поражен в РФ

В ночь на 6 декабря НПЗ в городе Рязань подвергся очередной атаке беспилотниками, в городе раздавались взрывы, возникли пожары. Как передает портал "Комментарии", информацию подтвердил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

Жители российской Рязани и области сообщали о взрывах. Малков добавил, что в результате атаки возникли пожары, по его словам, пострадавших нет.

Один из моментов атаки попал на видео очевидцев. Сообщалось, что поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод. От места съемки до очага пожара – от 500 до 800 метров.

С начала 2025 года это как минимум 9-та атака на Рязанский НПЗ. Расчет базируется на OSINT-анализах и официальных заявлениях российских и украинских властей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram Генштаба ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 5 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, РФ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот порт, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 4 декабря россияне пожаловались на взрывы в городе Орле и Ставропольском крае РФ. В одном из городов, предварительно, неизвестные дроны атаковали химзавод.




