Топливный кризис в России начинает бить по другим секторам экономики. Попытки властей компенсировать дефицит бензина приводят к недостатку моторных смазочных масел и оказывают дополнительное давление на российскую нефтехимическую промышленность. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны со ссылкой на российские источники.

В РФ исчезают автомобильные масла. Фото: из открытых источников

По данным издания "Коммерсантъ", Россия уже сталкивается с дефицитом моторного масла. Причинами называют сокращение доступности сырья и проблемы импорта.

В то же время российские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены все больше использовать ароматические углеводороды для производства бензина более низкого качества. Такой механизм власти РФ разрешили использовать после решения от 2 июля, пытаясь увеличить объемы горючего на внутреннем рынке.

Проблема в том, что ароматические углеводороды нужны не только бензину. Они используются в производстве синтетических материалов, резины и полимеров, в том числе продукции, важной для оборонного сектора.

Таким образом, опрокидывая ресурсы на борьбу с топливным дефицитом, Россия создает новые проблемы в других отраслях.

Ситуацию усугубляет и то, что использование низкооктанового бензина увеличивает потребность автомобилей в моторном масле. То есть попытка залить дефицит бензина фактически усугубляет нехватку другой продукции.

Аналитики ISW отмечают, что даже экстренные меры Кремля до сих пор не смогли полностью решить проблему с горючим.

Топливный кризис постепенно превращается в более широкую проблему для российской промышленности: каждая попытка закрыть одну "дыру" в системе создает новую в другом месте.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль больше не может скрывать проблему: что заявил Путин об ударах Украины по РФ.



