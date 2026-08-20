Удари від атак України відчуваються все сильніше: з чим у Росії з’явилися серйозні проблеми

Паливна криза в Росії починає бити по інших секторах економіки. Спроби влади компенсувати дефіцит бензину призводять до нестачі моторних мастил і створюють додатковий тиск на російську нафтохімічну промисловість. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни з посиланням на російські джерела.

У РФ зникають автомобільні олії. Фото: із відкритих джерел

За даними видання Коммерсант, Росія вже стикається з дефіцитом моторної оливи. Причинами називають скорочення доступності сировини та проблеми з імпортом.

Водночас російські нафтопереробні заводи змушені дедалі більше використовувати ароматичні вуглеводні для виробництва бензину нижчої якості. Такий механізм влада РФ дозволила використовувати після рішення від 2 липня, намагаючись збільшити обсяги пального на внутрішньому ринку.

Проблема в тому, що ароматичні вуглеводні потрібні не лише для бензину. Вони використовуються у виробництві синтетичних матеріалів, гуми та полімерів, зокрема продукції, важливої для оборонного сектору.

Таким чином, перекидаючи ресурси на боротьбу з паливним дефіцитом, Росія створює нові проблеми в інших галузях.

Ситуацію погіршує і те, що використання низькооктанового бензину збільшує потребу автомобілів у моторній оливі. Тобто спроба залити дефіцит бензину фактично посилює нестачу іншої продукції.

Аналітики ISW зазначають, що навіть екстрені заходи Кремля досі не змогли повністю вирішити проблему з пальним.

Паливна криза поступово перетворюється на ширшу проблему для російської промисловості: кожна спроба закрити одну "діру" в системі створює нову в іншому місці.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль більше не може приховувати проблему: що заявив Путін про удари України по РФ.



