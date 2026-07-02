Удары Украины перебивают главный козырь России: на какой шаг впервые решился Кремль

Россия все сильнее зависит от экспорта сырой нефти и импорта готового топлива из-за масштабных ударов Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Удары по России. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что в июне объем морского экспорта российской нефти вырос до максимального уровня с начала полномасштабной войны – более 4 миллионов баррелей в сутки. Однако увеличение поставок не привело к росту доходов. Напротив, выручка от экспорта продолжила снижаться из-за падения мировых цен и проблем со сбытом.

Дополнительным свидетельством кризиса эксперты называют увеличение объемов нефти, находящейся в море. По данным Bloomberg, танкеры с российским сырьем скапливаются у берегов Египта и Сингапура, что может говорить о трудностях с поиском покупателей.

Одновременно Россия впервые начала импортировать бензин из Индии. По данным Reuters, индийские компании уже отправили в РФ не менее 60 тысяч тонн топлива, а в дальнейшем Москва рассчитывает ежемесячно закупать около 400 тысяч тонн бензина, в том числе в Беларуси.

В ISW считают, что такая ситуация напрямую связана с украинской кампанией дальнобойных ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Повреждение производственных мощностей вынуждает Россию продавать больше необработанной нефти и одновременно закупать готовое топливо за границей.

Эксперты отмечают символичность происходящего: Индия, которая стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, теперь фактически перерабатывает ее и продает часть бензина обратно России. По оценке аналитиков, такая схема позволяет Кремлю лишь частично компенсировать последствия ударов по собственной нефтеперерабатывающей отрасли, однако полностью решить проблему дефицита топлива она не способна.

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