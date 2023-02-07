Удастся ли «перезапустить» РФ: Что планирует Съезд народных депутатов России

С 20 по 23 февраля в Варшаве (Польша) будет проходить вторая пленарная сессия основанного в прошлом году Съезда народных депутатов России — бывших российских депутатов разных уровней и созывов, пишут "Комментарии" по информации обнародованной в Телеэфире российский адвокат, представителя Съезда Алексея.

"Перезапуск" Росии

Российские оппозиционные депутаты будут решать, какой будет Россия после Путина. Второй съезд посвящен созданию российского государства заново. Рабочее название нового государства – Российская республика.



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“Приниматься будет концепция — проект Конституции Российской республики. Российская республика — это пока рабочее название того государства, которое будет создано после падения путинского режима. Народные депутаты будут обсуждать, как мы себе это представляем. Очевидно, что страна должна быть полностью перезагружена. Это изменение всех конституционных устоев", — рассказал адвокат.

По его словам, после падения режима не будет ни названия Российская Федерация, ни триколора – флаг станет двухцветным, "без кровавой полосы". А главное – конституционные основы России будущего.

“О чем мы говорим? О том, что будет заключено новое федеральное соглашение с регионами. Очевидно, что, к примеру, Ичкерия (Чеченская республика) захочет жить самостоятельно. Возможно, еще какие-нибудь другие регионы, национальные республики. Но все остальные регионы должны решать: как, на каких условиях они живут вместе или тоже уходят в свободное плавание. Это свободный демократический процесс. Именно в таком ключе идет сейчас дискуссия на Съезде народных депутатов”, — сообщил Алексей Барановский.

В съезде примут участие депутаты России, в разное время представлявшие русский народ после избрания на международно-признанных выборах.

Как писали "Комментарии", одной из задач первого съезда, который состоялся осенью прошлого года, было то, что российские элиты должны получить четкий сигнал к готовности влиять на политику внутри страны и готовности свергнуть дикторский режим Путина.