Удивительные приказы от нового руководителя российского Генштаба

Недавно Россия снова изменила руководителя своего Генерального штаба, вместо Сергея Суровикина назначили Валерия Герасимова. Такие изменения произошли со странными приказами для российских военных, запретили им пользоваться собственными машинами, телефонами и носить бороду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Moscow Times.



Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов. Фото с открытых источников

Как сообщают российские военные корреспонденты, командование армией РФ издало несколько новых приказов. Российским военным было запрещено использовать телефоны и планшеты. Этой техникой россияне управляют дронами и наводят артиллерийский огонь. Такой запрет вызвал недовольство у военных РФ.

Новые правила Герасимова касаются и машин. Военные корреспонденты утверждают, что новый руководитель запретил использовать собственные и подаренные автомобили и настаивает на передаче их в Министерство обороны РФ. Еще один приказ касается внешнего вида русских военных. Военкоры жалуются, что у военных потребовали брить бороду и носить форму по уставу.

"Фронтовиков начали напрягать бритьем бород, стрижкой и формой, что в условиях передовой, мягко говоря, тяжело соблюдать", — пишут военкоры РФ.

С начала полномасштабного вторжения Валерий Герасимов стал уже 4-м начальником Генштаба РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Шойгу анонсировал большие изменения в российской армии. Это касается численности русских войск, создания новых полигонов и программ подготовки.

Также "Комментарии" писали о покушении на президента Украины и слова, которые отрезвили Владимира Зеленского.

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