«Уехал из страны, предал — пошел вон»: в России боятся голосов выехавших за границу

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выступила с инициативой по существенному ограничению избирательных прав для граждан, покинувших пределы государства. Во время интервью пропагандистской радиостанции "Комсомольская правда" чиновник открыто назвала эмигрантов "предателями страны" и подчеркнула, что они потеряли моральное право влиять на политические процессы внутри России.

Элла Памфилова

Российская чиновница не сдерживала эмоций в своих высказываниях, требуя немедленного устранения несогласных от избирательного процесса.

"Я считаю, что уехал из страны, предал — пошел вон", — категорически высказалась глава ЦИК России.

По ее убеждению, действующее законодательство, регулирующее волеизъявление российских граждан за границей, устарело и нуждается в радикальном пересмотре, чем должны заняться депутаты нового созыва Государственной думы.

Отдельное внимание глава ведомства уделила организации голосования на территории государств, официально признанных Кремлем "недружественными". По ее словам, сейчас рассматривается целесообразность открытия там избирательных участков из-за возможных рисков.

"Что касается недружественных [стран] — рекомендовали послам обратиться к руководству стран, обеспечат ли безопасность, — добавила Памфилова. — Потому что эта публика, бежавшая из страны, активизируется".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера Псковский городской суд под председательством судьи Виктории Малямовой вынес жесткий приговор заместителю председателя оппозиционной партии "Яблоко" Льву Шлосбергу. Политика приговорили к 11 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии за его активность в социальных сетях и публичные выступления , а саму партию исключили из бюллетеня.