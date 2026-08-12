Угроза для Кремля растет: на что пошел Путин, чтобы повысить свою популярность

Новосибирск экстренно привели в порядок перед визитом Владимира Путина. Как пишет The Times, дороги в крупнейшем городе Сибири спешно заасфальтировали, тротуары отремонтировали, а газоны привели в порядок буквально за несколько дней до приезда российского президента.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Местные жители не скрывали иронии по поводу такой подготовки. В соцсетях один из них написал, что город фактически "перестраивают за три дня", предположив, что при более частых визитах Путина Новосибирск можно было бы полностью преобразить за год.

По данным издания, в начале года российский лидер редко покидал Москву, вероятно, из-за опасений по поводу собственной безопасности. Однако в последнее время он заметно активизировал поездки по регионам: за менее чем три недели Путин посетил шесть городов.

Аналитики допускают, что Кремль таким образом пытается продемонстрировать контроль над ситуацией в стране и одновременно поддержать падающий рейтинг президента. Согласно данным Фонда общественного мнения, в июле уровень одобрения Путина снизился до 66% — это минимум с начала полномасштабной войны против Украины.

Тем временем последствия войны все заметнее ощущаются внутри России. Украинские удары приводят к перебоям с топливом и интернетом, а также к человеческим жертвам. The Times отмечает, что во время предыдущих поездок Путина в Иркутск и Красноярск цены на бензин временно снижались, но после его отъезда снова росли.

Особое внимание привлекли меры безопасности в Новосибирске. Жители домов и общежитий возле маршрута президентского кортежа сообщали, что им запрещали подходить к окнам и пользоваться электронными устройствами. Также вводились ограничения для электросамокатов.

Визит состоялся менее чем через сутки после решения Верховного суда РФ запретить партии "Яблоко" участвовать в предстоящих парламентских выборах. Это решение стало очередным сигналом усиления политического контроля в России на фоне растущих внутренних проблем.

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