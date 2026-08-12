Загроза для Кремля зростає: на що пішов Путін, щоб підвищити свою популярність

Новосибірськ екстрено упорядкували перед візитом Володимира Путіна. Як пише The Times, дороги в найбільшому місті Сибіру спішно заасфальтували, тротуари відремонтували, а газони упорядкували буквально за кілька днів до приїзду російського президента.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Місцеві жителі не приховували іронії щодо такої підготовки. У соцмережах один із них написав, що місто фактично "перебудовують за три дні", припустивши, що за частіших візитів Путіна Новосибірськ можна було б повністю перетворити за рік.

За даними видання, на початку року російський лідер рідко залишав Москву, ймовірно через побоювання з приводу власної безпеки. Однак останнім часом він помітно активізував поїздки регіонами: за менш ніж три тижні Путін відвідав шість міст.

Аналітики припускають, що Кремль таким чином намагається продемонструвати контроль над ситуацією в країні і одночасно підтримати рейтинг президента. За даними Фонду громадської думки, у липні рівень схвалення Путіна знизився до 66% — це мінімум із початку повномасштабної війни проти України.

Тим часом наслідки війни дедалі помітніше відчуваються у Росії. Українські удари призводять до перебоїв із паливом та інтернетом, а також до людських жертв. The Times зазначає, що під час попередніх поїздок Путіна до Іркутська та Красноярська ціни на бензин тимчасово знижувалися, але після його від'їзду знову зростали.

Особливу увагу привернули заходи безпеки у Новосибірську. Мешканці будинків та гуртожитків біля маршруту президентського кортежу повідомляли, що їм забороняли підходити до вікон та користуватися електронними пристроями. Також запроваджувалися обмеження для електросамокатів.

Візит відбувся менш як через добу після рішення Верховного суду РФ заборонити партії "Яблуко" брати участь у майбутніх парламентських виборах. Це рішення стало черговим сигналом посилення політичного контролю в Росії на тлі зростаючих внутрішніх проблем.

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