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Недилько Ксения
Ситуация вокруг Ирана остается критической на фоне сообщений о подготовке новых военных операций против исламской республики. В официальном комментарии МИД России, обнародованном 2 ноября 2026 г., Москва обвинила в разжигании конфликта Вашингтон и Тель-Авив, а также заявила о готовности присоединиться к урегулированию кризиса.
Мария Захарова. Фото: МИД рф
По ее словам, Кремль испытывает глубокую обеспокоенность из-за данных о возможных будущих атаках.
В Москве убеждены, что внешнее давление не принесет желаемого для Запада результата. Захарова отметила, что трагические события последнего времени доказывают неэффективность такого подхода, поскольку военные действия только приносят разрушения, но "бессильны сломить волю иранцев отстаивать суверенитет и независимость своей страны". В то же время она добавила:
В этой связи РФ предлагает усилить дипломатический трек и напоминает о контактах Сергея Лаврова с арабскими и иранскими лидерами во время его недавнего турне. Отдельное внимание в МИД РФ уделили судоходству в Ормузском проливе, страдающем от "незаконной морской блокады со стороны США". Российская сторона выразила надежду на стабилизацию ситуации в акватории и приветствовала недавние переговоры в Тегеране.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что США может нанести ядерный удар по Ирану.