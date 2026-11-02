Угроза новых ударов по Ирану: в РФ осудили действия США и Израиля

Ситуация вокруг Ирана остается критической на фоне сообщений о подготовке новых военных операций против исламской республики. В официальном комментарии МИД России, обнародованном 2 ноября 2026 г., Москва обвинила в разжигании конфликта Вашингтон и Тель-Авив, а также заявила о готовности присоединиться к урегулированию кризиса.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Ситуация вокруг Ирана, подвергшегося непровоцированной агрессии со стороны США и Израиля, остается сложной, — заявила официальная представительница российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. — Конфликт по-прежнему не разрешен, он резонирует и переплетается с другими кризисными процессами в регионе Ближнего и Среднего Востока".

По ее словам, Кремль испытывает глубокую обеспокоенность из-за данных о возможных будущих атаках.

"Крайнюю тревогу вызывают сигналы о том, что планируются новые силовые акции против Исламской Республики", — подчеркнула спикер.

В Москве убеждены, что внешнее давление не принесет желаемого для Запада результата. Захарова отметила, что трагические события последнего времени доказывают неэффективность такого подхода, поскольку военные действия только приносят разрушения, но "бессильны сломить волю иранцев отстаивать суверенитет и независимость своей страны". В то же время она добавила:

"Тем, кто сегодня грозит новыми ударами, стоит над этим задуматься".

В этой связи РФ предлагает усилить дипломатический трек и напоминает о контактах Сергея Лаврова с арабскими и иранскими лидерами во время его недавнего турне. Отдельное внимание в МИД РФ уделили судоходству в Ормузском проливе, страдающем от "незаконной морской блокады со стороны США". Российская сторона выразила надежду на стабилизацию ситуации в акватории и приветствовала недавние переговоры в Тегеране.

"Именно такой подход лежит в основе российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, — резюмировала Захарова, подчеркнув стремление Кремля создать новую модель регионального взаимодействия, — призванной способствовать формированию в этом стратегически значимом районе неделимой архитектуры безопасности без деструктивного вмешательства".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что США может нанести ядерный удар по Ирану.