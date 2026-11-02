Загроза нових ударів по Ірану: у РФ засудили дії США та Ізраїлю

Ситуація довкола Ірану залишається критичною на тлі повідомлень про підготовку нових військових операцій проти ісламської республіки. В офіційному коментарі МЗС Росії, оприлюдненому 2 листопада 2026 року, Москва звинуватила у розпалюванні конфлікту Вашингтон та Тель-Авів, а також заявила про готовність долучитися до врегулювання кризи.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

"Ситуація навколо Ірану, який зазнав неспровокованої агресії з боку США та Ізраїлю, залишається складною, — заявила офіційна представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова. — Конфлікт, як і раніше, не вирішений, він резонує і переплітається з іншими кризовими процесами в регіоні Близького та Середнього Сходу".

За її словами, Кремль відчуває глибоке занепокоєння через дані про можливі майбутні атаки.

"Крайню тривогу викликають сигнали про те, що плануються нові силові акції проти Ісламської Республіки", — наголосила речниця.

У Москві переконані, що зовнішній тиск не принесе бажаного для Заходу результату. Захарова зауважила, що трагічні події останнього часу доводять неефективність такого підходу, оскільки військові дії лише приносять руйнування, але "безсилі зламати волю іранців відстоювати суверенітет і незалежність своєї країни". Водночас вона додала:

"Тим, хто сьогодні загрожує новими ударами, варто над цим замислитися".

У зв'язку з цим РФ пропонує посилити дипломатичний трек та нагадує про контакти Сергія Лаврова з арабськими та іранськими лідерами під час його нещодавнього турне. Окрему увагу в МЗС РФ приділили судноплавству в Ормузькій протоці, яка потерпає від "незаконної морської блокади з боку США". Російська сторона висловила сподівання на стабілізацію ситуації в акваторії та привітала нещодавні переговори в Тегерані.

"Саме такий підхід лежить в основі російської Концепції забезпечення колективної безпеки в зоні Перської затоки, — резюмувала Захарова, підкресливши прагнення Кремля створити нову модель регіональної взаємодії, — покликаної сприяти формуванню в цьому стратегічно значущому районі неподільної архітектури безпеки без деструктивного втручання ззовні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що США може завдати ядерного удару по Ірану.