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Недилько Ксения
Ситуація довкола Ірану залишається критичною на тлі повідомлень про підготовку нових військових операцій проти ісламської республіки. В офіційному коментарі МЗС Росії, оприлюдненому 2 листопада 2026 року, Москва звинуватила у розпалюванні конфлікту Вашингтон та Тель-Авів, а також заявила про готовність долучитися до врегулювання кризи.
Марія Захарова. Фото: МЗС рф
За її словами, Кремль відчуває глибоке занепокоєння через дані про можливі майбутні атаки.
У Москві переконані, що зовнішній тиск не принесе бажаного для Заходу результату. Захарова зауважила, що трагічні події останнього часу доводять неефективність такого підходу, оскільки військові дії лише приносять руйнування, але "безсилі зламати волю іранців відстоювати суверенітет і незалежність своєї країни". Водночас вона додала:
У зв'язку з цим РФ пропонує посилити дипломатичний трек та нагадує про контакти Сергія Лаврова з арабськими та іранськими лідерами під час його нещодавнього турне. Окрему увагу в МЗС РФ приділили судноплавству в Ормузькій протоці, яка потерпає від "незаконної морської блокади з боку США". Російська сторона висловила сподівання на стабілізацію ситуації в акваторії та привітала нещодавні переговори в Тегерані.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що США може завдати ядерного удару по Ірану.