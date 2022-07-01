Угрозы Медведева: чем вызвано агрессивное поведение российского политика

В последнее время Дмитрий Медведев, который номинально занимал пост президента РФ в 2008–2012 годах (когда Владимир Путин переместился на должность премьер-министра из-за ограничения сроков полномочий), а сейчас является заместитель секретаря Совбеза РФ, является генератором агрессивных заявлений. Причем как в адрес Украины, так и собственно всего коллективного Запада.

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Очередной выпад – назвал западные санкции "хамскими и циничными" и отметил, что они при определенных обстоятельствах могут быть восприняты как акт международной агрессии или даже как casus belli (повод для войны). Что произошло с Медведевым, который на Западе некоторое время считался либералом? О чем говорит подобного рода трансформация?



Для обьяснения поведения Медведева есть ряд версий

У политолога, директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы создается впечатление, что Медведев в информационном пространстве пытается занять нишу покойного лидера ЛДПР Жириновского. А именно – говорить те вещи, которые как бы на уме у российской верхушки, но проговаривать которые те же Путин и Лавров не могут.



По словам эксперта, есть ряд версий, пытающихся пояснить более чем странное поведение Медведева.



1. Он хочет вернуться из политического забвения и так агрессивно показывает свою верность Путину. Одновременно ведя борьбу с первым замглавы президентской администрации, экс-премьером Кириенко (Киндер-сюрприз), который стал ответственным за временно оккупированные территории и якобы чуть ли не фаворит Путина.



2. Просто выполняет указания Путина или его ближайшего окружения, пугая мир ядерным оружием, Третьей мировой, испепелением соседних стран и так далее.



3. У Медведева – депрессии. Ему всё уже всё равно. Он чувствует себя лишним. По данным некоторых СМИ, он пьет и даже пытался покончить с собой. Отсюда и вся эта нервная информационная активность.



"На самом деле, лишь ближайшее окружение Медведева может сказать, почему он именно так себя ведет, – подчеркивает Виталий Бала. – Но я не исключаю, что вышеприведенные версии срабатывают в комплексе".

Идет кастинг на главного кремлевского "страшилу"

Политический аналитик Максим Маньковский уверен, что весь либерализм московии заканчивается на моменте уровня наполненности личного кошелька.



"Я думаю, что ни для кого не будет новостью то, что каждый политик носит свою маску или выполняет свою роль. Во время президентства "Он вам не Димон" исполнял роль, как оценил корреспондент Newsweek, "фальшивого либерала". Несмотря на обещания сократить бюрократический аппарат, создать независимый суд, перестроить экономику и преодолеть коррупцию, все делалось только для замыливания глаз, очень поверхностно. Медведев абсолютно лоялен к своему ментору "бункерному деду", а потому реформы не могли затрагивать деловые интересы верхушки кремля", – поясняет Максим Маньковский.



По его мнению, Запад наделал много ошибок во внешних отношениях с псевдодемократической россией.



"Надежда на то, что империю можно реформировать, что московское кровавое болото монгольского рабства можно изменить, привело в итоге к нынешней войне. А сейчас уже не нужны даже фейковые либералы у власти, – подчеркивает аналитик. – Сейчас Кремлю нужны говорящие головы, которые будут надувать щеки – и угрожать коллективному Западу ядерной дубинкой. Кто-то должен заменить Жириновского, вот сейчас и идет кастинг, на главного кремлевского "страшилу". Медведев очень подходит для этой роли – и пытается ее выполнять. Но благодаря мужеству и героизму украинских воинов, Запад увидел, чего стоит вся эта армада московитов и уже не боится заявлений разных кремлевских мошенников. НАТО делает свое дело, увеличивает присутствие на Европейском континенте. Военная помощь нам увеличивается с каждым днем. Конечно, опасность применения ядерного оружия, по приказу безумного диктатора, будет существовать постоянно. Но нам – делать свое дело".

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