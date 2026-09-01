Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова озвучила ряд новых угроз и обвинений в адрес Японии, Запада и стран Балтийского региона. Она заявила о готовности Москвы применить "разрушительные меры" в ответ на действия оппонентов, а также в очередной раз подтвердила непреклонность позиции Кремля в отношении Курильских островов.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Внешнеполитическое ведомство страны-агрессора выступило с очередными резкими заявлениями, направленными против инициатив безопасности иностранных государств. Спикер российского МИД Мария Захарова пригрозила масштабными последствиями странам, которые усиливают оборонное сотрудничество и вводят ограничения против Москвы. В частности, значительная часть ее выступления была посвящена азиатскому региону и совместной тренировке зарубежных армий.

"Токио предупредили о компенсирующих контрмерах в связи с трехсторонними маневрами Японии, США и Австралии, — объявила представитель Кремля, выдвигая претензии иностранным правительствам. — В то же время РФ призывает власти Японии вернуться на позиции пацифизма и напоминает, что суверенитет РФ над Курилами не подлежит сомнению".

Кроме азиатского направления, российская чиновник направила агрессивную риторику и в сторону европейских соседей. На фоне роста оборонного потенциала стран НАТО в Северной Европе, в Москве пообещали действовать максимально жестко, если зарубежные государства продолжат давление.

"Россия даст решительный ответ организаторам антироссийских авантюр на Балтике, — заверила спикер МИД РФ, прибегая к прямым запугиваниям, — и этот ответ будет для них разрушительным".

В заключение Захарова попыталась раскритиковать международное экономическое давление, которое продолжает ослаблять финансовую систему России. Она снова использовала традиционный пропагандистский нарратив о том, что ограничения якобы вредят исключительно самому Западу. По ее утверждению, вводя санкции против Российской Федерации, западные фавориты к этому всему искусственно ограничивают способности и права собственных бизнесменов и обычных людей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Захарова выступила с очередной порцией обвинений в адрес Украины и ее западных партнеров. В своих заявлениях она подвергла критике слова Владимира Зеленского об ударах по российским объектам, назвала использование замороженных активов РФ преступлением, а также обвинила украинских дипломатов в терроризме.