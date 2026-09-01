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Погрози Токіо та країнам Балтії: Захарова анонсувала «руйнівну відповідь» РФ

«Суверенітет під сумнів не ставиться»: у МЗС Росії висунули вимоги Японії та розкритикували західні санкції

1 вересня 2026, 13:59
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Недилько Ксения

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова озвучила низку нових погроз та звинувачень на адресу Японії, Заходу та країн Балтійського регіону. Вона заявила про готовність Москви застосувати "руйнівні заходи" у відповідь на дії опонентів, а також вкотре підтвердила непохитність позиції Кремля щодо Курильських островів.

Погрози Токіо та країнам Балтії: Захарова анонсувала «руйнівну відповідь» РФ

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Зовнішньополітичне відомство країни-агресора виступило з черговими різкими заявами, спрямованими проти безпекових ініціатив іноземних держав. Спікерка російського МЗС Марія Захарова пригрозила масштабними наслідками країнам, які посилюють оборонну співпрацю та запроваджують обмеження проти Москви. Зокрема, значна частина її виступу була присвячена азійському регіону та спільним тренуванням закордонних армій.

"Токіо попередили про компенсуючі контрзаходи у зв'язку з тристоронніми маневрами Японії, США та Австралії, — оголосила представниця Кремля, висуваючи претензії іноземним урядам. — Водночас РФ закликає владу Японії повернутися на позиції пацифізму і нагадує, що суверенітет РФ над Курилами не підлягає сумнівам".

Окрім азійського напрямку, російська чиновниця скерувала агресивну риторику і в бік європейських сусідів. На тлі зростання оборонного потенціалу країн НАТО у Північній Європі, у Москві пообіцяли діяти максимально жорстко, якщо закордонні держави продовжать тиск.

"Росія дасть рішучу відповідь організаторам антиросійських авантюр на Балтиці, — запевнила речниця МЗС РФ, вдаючись до прямих залякувань, — і ця відповідь буде для них руйнівною".

Наостанок Захарова спробувала розкритикувати міжнародний економічний тиск, який продовжує послаблювати фінансову систему Росії. Вона знову використала традиційний пропагандистський наратив про те, що обмеження нібито шкодять виключно самому Заходу. За її твердженням, запроваджуючи санкції проти Російської Федерації, західні лідери передусім штучно обмежують можливості та права власних підприємців і звичайних громадян.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Захарова виступила із черговою порцією звинувачень на адресу України та її західних партнерів. У своїх заявах вона розкритикувала слова Володимира Зеленського про удари по російських об'єктах, назвала використання заморожених активів РФ злочином, а також звинуватила українських дипломатів у тероризмі.



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