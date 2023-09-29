Указ о призыве 130 тысяч россиян подписан: подробности решения Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в русскую армию с 1 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Согласно документу осенний призыв продлится в течение октября-декабря. Призвать должны 130 тысяч человек.

В России традиционно дважды в год проводят призывы в армию: весной и осенью. В 2022 году во время осеннего призыва на военную службу забрали 120 тысяч человек.

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