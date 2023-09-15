Действительно ли мобилизация в РФ неизбежна – что может сдержать Путина

Российские власти продолжают убеждать, что новой волны мобилизации не будет. При этом признают, что нуждаются примерно в 500 тысяч контрактников. Российский диктатор Владимир Путин уверяет, что от добровольцев чуть ли нет отбоя. При этом есть данные, что из Кремля пришла установка – максимально обходить вопрос мобилизации (в любом ракурсе) во время заявлений пропагандистов, политиков, чиновников. О чем говорят данные сообщения? Решится ли Кремль на мобилизацию, как год назад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Исследования показывают, что большая часть российского общества готова к продолжению войны

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран обращает внимание на социологию, которая буквально вчера была представлена Украинским институтом будущего (Ukrainian Institute for the Future). Она демонстрирует, что в российском обществе мобилизации хоть и боятся, но поддерживают ее. По крайней мере, так заявили 52% опрошенных. Даже среди респондентов 18-24 лет мобилизацию поддерживает примерно треть.

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"Исходя из этих данных, можно считать, что россияне психологически готовы к новой волне мобилизации. И что они, скорее всего, понимают ее неизбежность. Ведь военные цели вторжения в Украину не выполнены, имеются огромные потери на фронте. И, чтобы не проиграть войну, РФ будет готова к дальнейшей мобилизации", – поясняет Виктор Таран.

Речь, по его мнению, лишь в том, когда именно она произойдет. Тут, поясняет политтехнолог, есть два варианта: либо после намеченных на март 2024-го выборов президента, либо – до. Не исключено, что первая волна скрытой мобилизации пройдет до избирательной кампании (тысяч 100-200), а остальных доберут уже после.

"Исследования показывают, что большая часть российского общества готова к продолжению войны. Они не устали от нее. Для них страшнее проиграть. А проигрышем они считают даже потерю тех территорий, которые они захватили после 24 февраля 2022 года", – отмечает эксперт.

Россияне предпочитают любить родину и защищать ее "новые приобретения", не вставая с дивана

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"Проблема с мобилизацией в стране-агрессоре не столько в том, чтобы отловить необходимое количество россиян и одеть в военную форму, сколько в том, что с точки зрения президентских выборов, намеченных в РФ на будущую весну, вопрос мобилизации крайне неудобный, неприятный для власти. Потому пропагандисты всячески пытаются обходить эту тему, сам Кремль стремится ее не афишировать. Боятся вызвать у россиян неприязнь, привести к перелому общественного мнения в антивоенную сторону".

Вместе с тем, продолжает политолог, скрытая мобилизация не останавливается. Каждый месяц, по данным украинской разведки, Россия мобилизует около 20 тысяч человек. Очевидно, что это будет продолжаться. И бросать пополнение на фронт Кремль может даже без открытой мобилизации. Другое дело – какого качества эти люди, как они смогут повлиять на ход боевых действий, отмечает Максим Джигун.

"На открытую мобилизацию Кремль вряд ли пойдет, – считает он. – Россияне предпочитают любить родину и защищать ее "новые приобретения", не вставая с дивана. Реального желания бороться за "скрепы" и прочие пропагандистские нарративы они не выказывают. Иначе военкоматы бы не горели, а трещали от очередей. Чего точно не просматривается".

Страна-агрессор, скорее всего, усилит контрактный набор в вооруженные силы

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний не сомневается, что война будет продолжаться как минимум до смерти Путина.

"В таком виде, как война идет сейчас, она может длиться и годы, и десятилетия. Биологично-математический анализ позволяет назвать средневзвешенный прогноз продолжительности войны в 15 лет. Это значит, что Россия будет продолжать набор в собственную армию, – поясняет эксперт. – К мобилизации россия массово прибегала на оккупированных территориях — так называемых "ДНР-ЛНР". На остальных территориях мобилизация затормозила из-за непопулярности и отсутствия такой карательной системы как на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины. Мобилизационный потенциал автономных республик тоже постепенно исчерпывается (а кремль пытался экономить российский этнический компонент, и, в первую очередь, использовать этнические меньшинства в качестве "пушечного мяса")".

После истории с "бунтом пригожина", воспитывать харизматичных лидеров, допуская их в качестве вип-агитаторов в тюрьмы и лагеря, тоже не выглядит для Кремля безопасным планом, отмечает Александр Доний.

По его мнению, это означает, что страна-агрессор, скорее всего, усилит контрактный набор в вооруженные силы.

"А так как Россия любит воевать "чужими руками", в контрактники могут набирать не только граждан РФ. Объектом набора для контрактной службы в российской армии, в первую, очередь могут стать страны Центральной Азии (когда-то входившие в СССР, а прежде — в российскую империю), где до сих пор сильная российская пропаганда", – прогнозирует эксперт.

Он предполагает, что набор в контрактники не будет ограничен в этих пределах – и пункты найма "пушечного мяса" стант открываться в разных странах Азии и Африки, даже несмотря на невысокий уровень подготовки и мотивации таких "воинов".

"Куда опаснее выглядит вариант переброски под видом "добровольцев" армейских подразделений с Северной Кореи (учитывая недавнюю встречу двух диктаторов – российского и северокорейского). Но, похоже, пока такая договоренность еще не заключена. В любом случае, Украина должна быть готова к затяжной войне", – считает Александр Доний.

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