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Указ Путина о товарном сближении с ОРДЛО: для чего Россия пошла на такой шаг

Указ предусматривает признание в России сертификатов на товары и услуги, выданные в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Товары самопровозглашенных "республик" теперь будут допускаться к государственным закупкам РФ наравне с российскими

сегодня, 07:43 comments1265
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ “Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины”, согласно которому товары из ОРДЛО приравниваются к российским. Что это значит и к чему может привести? В интервью порталу "Комментарии" в решении Путина разбирались наши эксперты.

Указ Путина о товарном сближении с ОРДЛО: для чего Россия пошла на такой шаг

Владимир Путин. Фото: ТАСС

Создаются предпосылки к фактическому отторжению части территории Украины

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос уверен, что в данном случае речь идет об еще более тесной экономической интеграции ОРДЛО в российский государственно-хозяйственный комплекс.

"Наряду с паспортизацией украинского населения в ОРДЛО по так называемой "упрощенной программе", это означает дальнейшее создание предпосылок к фактическому отторжению части территории Украины, – считает эксперт. – Более того, это является беспрецедентным, после Второй мировой войны в Европе, случаем грубого нарушения международного права и попранием обычных норм межгосударственного общения".

Олег Белоколос акцентирует, что об этом Киев должен обязательно сегодня говорить и в ООН, и в ОБСЕ. И особенно – представителям Германии и Франции как участникам Нормандского процесса.

Путин легализует контрабанду, приравнивая товары из ОРДЛО к легальным

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что Минские соглашения де-факто давно умерли, а потому новая российская инициатива касательно т.н. "ДНР" и "ЛНР" (ОРДЛО) ни к чему серьезному в плане санкций против РФ не приведет.

"Определенные российские течения уже три-четыре года уговаривают Кремль провернуть на оккупированной части Донбасса что-то вроде абхазского сценария. Но руководство РФ пока не готово к этому по ряду политических соображений. При этом постепенно действует методом не юридического, но – экономического, политического оформления ОРДЛО как российской территории. Выдача в т.н. "ДНР" и "ЛНР" паспортов РФ, упрощенный режим их получения и пересечения границы, рублевая зона, экономическое вовлечение, подгонка местного "законодательства" под российское – всё это звенья одной цепи. В данной ситуации Путин легализует контрабанду, приравнивая товары из ОРДЛО к легальным. Впрочем, там практически ничего не работает, так что толку от этой инициативы именно в экономическом плане – не будет", – отмечает Александр Охрименко.

По его мнению – это скорее политический, пропагандистский шаг. Суть – показать жителям оккупированного Донбасса, что "Россия с ними". Ну и показать российскому электорату, что "Россия своих не бросает".

Александр Охрименко заключает: "Санкции за такое могут быть – и, скорее всего, будут. Но на них в России давно махнули рукой. Санкциями хорошо пугать, а они сейчас перешли в ту стадию, когда в РФ их попросту не боятся".

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Источник: https://comments.ua/
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