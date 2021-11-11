Путин руками Лукашенко грозится устроить Европе холодную зиму: какой будет ответ ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит по магистральному газопроводу Ямал – Европа в случае, если ЕС решить закрыть границы на фоне миграционного кризиса. Кто точно в проигрыше, кто в выигрыше от происходящего? Как могут события развиваться дальше? В эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" в происходящем разобрались наши эксперты.

Александр Лукашенко. Фото: ТАСС/Forum

На кону – вопрос, который для РФ в какой-то мере является вопросом жизни и смерти

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан подчеркивает, что гибридная атака Кремля на Европу выходит на новый этап.

"К физическому противостоянию на польско-белоруской и литовско-белоруской границах добавился новый фронт – экономический. Теперь Путин устами самопровозглашенного белорусского президента Лукашенко угрожает прекратить поставки газа по магистрали "Ямал-Европа", которая сейчас загружена до предела, в связи попытками вывести из системы газовых поставок в Европу украинскую ГТС", – отмечает эксперт.

По его мнению, на фоне подготовки пятого пакета санкций против нынешней власти Беларуси, который будет утверждён 15 ноября, такой демарш Лукашенко выглядит как игра ва-банк.

"Действительно, белорусскому диктатору отступать некуда. Запад ему приготовил жесткие санкции и скамью подсудимых в Гааге. А Кремль ждёт удобного момента для отстранения Лукшенко от власти или физической ликвидации, – поясняет Александр Курбан. – Своей недальновидной политикой белорусский диктатор купил для себя и своей страны билет на поезд в один конец, без возможности сойти на промежуточной станции".

В дальнейшем, уверен эксперт, ставки будут расти. Не исключена и возможность реальных боестолкновений на границе, спровоцированных новыми прорывами мигрантов.

"По канонам гибридного конфликта, на территории Литвы и Польши можно ожидать террористических атак на объекты критической инфраструктуры или в публичных местах, захвата заложников, выступления радикальных группировок и пророссийских сил. Белорусская сторона будет продолжать эскалацию конфликта, могут начать высылку со своей территории граждан ЕС, в первую очередь литовцев и поляков, арестовывать их имущество и капиталы", – предупреждает Александр Курбан.

Параллельно, считает он, Кремль, стоящий за всеми этими процессами, будет раскачивать ситуацию и изнутри ЕС, по линии купленных еврочиновников и заинтересованных в сотрудничестве с российским "Газпромом" представителей крупного капитала.

"Самые слабые звенья в этом вопросе – Франция и Германия, которые уже показали, насколько далеко они готовы пойти, защищая интересы Кремля, по ситуации на Донбассе. В вопросах же газа, где их заинтересованность в разы больше, следует ожидать больших отступлении от общеевропейских интересов", – прогнозирует эксперт.

Он акцентирует, что нынешнее беспрецедентное давление на Европу, безусловно инициированное Кремлём, имеет своей целью запугать руководство ЕС и заставить его отказаться от реализации принципов третьего энергопакета в отношении "Северного потока-2". Руководство Кремля не устраивает тот факт, что вследствие ограничений со стороны ЕС, Россия будет иметь право только на 50% доли транспортировки по этой газопроводной магистрали, отмечает Александр Курбан.

Эксперт резюмирует: "На кону – вопрос, который для РФ в какой-то мере является вопросом жизни и смерти. Доля российских поставок на газовый рынок ЕС сейчас составляет 32,2%, в то время как госбюджет РФ на 60% пополняется именно на основе продажи газа и нефти. Путину и Лукашенко отступать некуда, они пойдут в этой ситуации до конца. Западу следует готовиться к очень серьезному противостоянию, которое может иметь далеко идущие последствия".

Европейские партнёры Украины должны понимать, что сегодня Лукашенко в нефтегазовом секторе – лишь аватар Путина

Социолог, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), эксперт по белорусскому направлению Дмитрий Громаков напоминает, что у европейцев всегда есть альтернатива магистрали "Ямал-Европа". А именно – украинская ГТС.

"Поэтому Киеву в какой-то мере даже было бы выгодно, чтобы Лукашенко совершил то, чем угрожает. С другой стороны, будет интересно посмотреть на реакцию Кремля, который является фактическим собственником этой трубы ещё с середины 2000-х годов. По сути, наши европейские партнёры должны понимать, что сегодня Лукашенко в нефтегазовом секторе – лишь аватар Путина. И что сейчас его словам – слова кремлёвской марионетки, а не президента европейской страны", – подчеркивает Дмитрий Громаков.

По его мнению, официальный Минск превратился в кремлёвский "кнут" для Европы. А угрозы "безумного диктатора" – лишнее подтверждение необходимости ускорения запуска "Северного потока-2", в котором между Европой и Россией уже не будет посредников в виде "ненадежных транзитеров". Такова, по крайней мере, во всём этом логика Кремля.

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