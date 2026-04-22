Главная Новости Мир Россия
Украина громко провалила кампанию ударов по РФ: стало известно, как Путин получает деньги на войну

После резкого падения морских поставок в конце марта Россия постепенно возобновляет экспорт через Балтику, в то время как черноморское направление продолжает работать с ограничениями.

22 апреля 2026, 14:00
Клименко Елена

Россия планирует нарастить объемы экспорта нефти на фоне постепенного понижения эффекта от украинских ударов по ее энергетической инфраструктуре. Как сообщает Bloomberg, в Москве рассчитывают частично восстановить утраченные позиции на внешних рынках после атак на ключевые порты и терминалы, обеспечивающие значительную часть валютных поступлений в бюджет РФ.

Фото: из открытых источников

В конце марта удары по балтийским портовым объектам Приморск и Усть-Луга повлекли за собой резкое падение морских поставок российской нефти — до минимальных уровней более чем за год. Это стало одним из наиболее ощутимых сбоев в экспортной логистике с начала полномасштабной войны и продемонстрировало уязвимость энергетической инфраструктуры России, через которую проходят основные экспортные потоки.

Впрочем, уже в апреле ситуация стала постепенно стабилизироваться. Отгрузки через Балтийское море начали восстанавливаться, в то время как черноморское направление, в том числе порт в Новороссийске, еще некоторое время оставалось частично ограниченным из-за последствий атак. Таким образом, первоначальный шок оказался значительным, но не полностью продолжительным: после ремонта и восстановления инфраструктуры РФ пытается быстро вернуть предыдущие объемы экспорта.

Для Украины это означает, что удары по нефтяной логистике влияют на способность России получать доходы от продажи сырья. В то же время эффект не постоянен без регулярного давления, ведь восстановление даже отдельных узлов позволяет Москве частично компенсировать потери.

Дополнительным фактором риска остается высокий уровень мировых цен на нефть. По данным Bloomberg, в начале апреля доходы РФ от энергетического экспорта выросли до максимумов с 2022 года, что усугубляет финансовые возможности Кремля. Поэтому увеличение экспорта напрямую конвертируется в дополнительные ресурсы для военных расходов.

Дальнейшая динамика будет зависеть от стабильности работы портов в Балтийском и Черноморском регионах. В случае новых ударов экспорт будет оставаться нестабильным, а доходы России более уязвимыми даже при благоприятной рыночной конъюнктуре.

