Україна гучно провалила кампанію ударів по РФ: стало відомо, як Путін отримує гроші на війну

Росія планує наростити обсяги експорту нафти на тлі поступового зниження ефекту від українських ударів по її енергетичній інфраструктурі. Як повідомляє Bloomberg, у Москві розраховують частково відновити втрачені позиції на зовнішніх ринках після атак на ключові порти та термінали, які забезпечують значну частину валютних надходжень до бюджету РФ.

Наприкінці березня удари по балтійських портових об’єктах Приморськ та Усть-Луга спричинили різке падіння морських поставок російської нафти — до мінімальних рівнів більш ніж за рік. Це стало одним із найвідчутніших збоїв в експортній логістиці з початку повномасштабної війни та продемонструвало вразливість енергетичної інфраструктури Росії, через яку проходять основні експортні потоки.

Втім, уже в квітні ситуація почала поступово стабілізуватися. Відвантаження через Балтійське море почали відновлюватися, тоді як чорноморський напрямок, зокрема порт у Новоросійську, ще деякий час залишався частково обмеженим через наслідки атак. Таким чином, первинний шок виявився значним, але не повністю довготривалим: після ремонту та відновлення інфраструктури РФ намагається швидко повернути попередні обсяги експорту.

Для України це означає, що удари по нафтовій логістиці справді впливають на здатність Росії отримувати доходи від продажу сировини. Водночас ефект не є постійним без регулярного тиску, адже відновлення навіть окремих вузлів дозволяє Москві частково компенсувати втрати.

Додатковим фактором ризику залишається високий рівень світових цін на нафту. За даними Bloomberg, на початку квітня доходи РФ від енергетичного експорту зросли до максимумів із 2022 року, що посилює фінансові можливості Кремля. Тому збільшення експорту напряму конвертується у додаткові ресурси для воєнних витрат.

Подальша динаміка залежатиме від стабільності роботи портів у Балтійському та Чорноморському регіонах. У разі нових ударів експорт залишатиметься нестабільним, а доходи Росії — більш вразливими навіть за сприятливої ринкової кон’юнктури.

