Украина испортила Путину день выборов в РФ: что произошло

Парламентские выборы в России завершились ожидаемой победой партии "Единая Россия", однако сам день голосования был омрачен масштабной атакой по Московской области. Украинский удар беспилотниками и ракетами пришелся, в частности, на крупный нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни на юго-востоке Москвы. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российские власти заявили о беспрецедентной атаке Украины по столице РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что российские силы перехватили более 1600 беспилотников, около 450 из которых якобы направлялись в столицу.

Одной из главных целей атаки стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне – важный элемент топливной инфраструктуры Москвы. На предприятии возник пожар, а видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. Завод уже не раз становился объектом атак. Предыдущие удары сопровождались перебоями со снабжением горючего в Московской области. После нового удара возле некоторых АЗС снова образовались очереди, а отдельные заправки ввели ограничения на продажу.

Атака также прошла на фоне дискуссии о возможном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

"Удар также противоречит заявлению президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе утверждал, что Украина и Россия договорились прекратить атаки на энергетические объекты", – говорится в статье.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал Украину не атаковать российские объекты по производству дизельного горючего, заявляя, что это может усугублять дефицит на мировом рынке.

Параллельно в России завершились парламентские выборы, ставшие первыми после начала полномасштабного вторжения в Украину. После подсчета 95% бюллетеней Центральная избирательная комиссия РФ сообщила о 57,8% голосов "Единой России". Коммунистическая партия заняла второе место с 13,8%.

Российские власти назвали атаку попыткой сорвать голосование. Собянин заявил, что противнику этого вроде бы не удалось. Однако независимые наблюдатели подвергли сомнению честность избирательного процесса, заявляя о давлении на работников бюджетной сферы и другие нарушения. Критика прозвучала также со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заявившего о давлении на избирателей и наблюдателей. Он сообщил, что его партия планирует сопоставить копии протоколов с участков с официальными результатами.

Что это значит для войны

Украинская атака показала, что даже во время масштабных внутриполитических мер Москва остается уязвимой для ударов по критической инфраструктуре. В то же время, сама атака не означает автоматического срыва российского избирательного процесса или изменения политической ситуации в стране.

На дипломатическом уровне ситуация остается противоречивой. Владимир Зеленский после разговора с Трампом заявил о готовности обсуждать шаги по деэскалации и встретиться с американским президентом в Нью-Йорке. Параллельно США получили дополнительные возможности для санкционного давления на Россию.

Как пишет The Washington Post, в итоге день российских выборов продемонстрировал две параллельные тенденции: Кремль сохранил контроль над внутренним политическим процессом, но война продолжает оказывать непосредственное влияние на жизнь российской столицы и ее энергетическую инфраструктуру.