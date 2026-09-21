Украина испортила Путину день выборов в РФ: что произошло

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Slava Kot
Парламентские выборы в России завершились ожидаемой победой партии "Единая Россия", однако сам день голосования был омрачен масштабной атакой по Московской области. Украинский удар беспилотниками и ракетами пришелся, в частности, на крупный нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни на юго-востоке Москвы. Об этом говорится в материале The Washington Post.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Российские власти заявили о беспрецедентной атаке Украины по столице РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что российские силы перехватили более 1600 беспилотников, около 450 из которых якобы направлялись в столицу.
Одной из главных целей атаки стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне – важный элемент топливной инфраструктуры Москвы. На предприятии возник пожар, а видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. Завод уже не раз становился объектом атак. Предыдущие удары сопровождались перебоями со снабжением горючего в Московской области. После нового удара возле некоторых АЗС снова образовались очереди, а отдельные заправки ввели ограничения на продажу.
Атака также прошла на фоне дискуссии о возможном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
Президент США Дональд Трамп ранее призвал Украину не атаковать российские объекты по производству дизельного горючего, заявляя, что это может усугублять дефицит на мировом рынке.
Параллельно в России завершились парламентские выборы, ставшие первыми после начала полномасштабного вторжения в Украину. После подсчета 95% бюллетеней Центральная избирательная комиссия РФ сообщила о 57,8% голосов "Единой России". Коммунистическая партия заняла второе место с 13,8%.
Российские власти назвали атаку попыткой сорвать голосование. Собянин заявил, что противнику этого вроде бы не удалось. Однако независимые наблюдатели подвергли сомнению честность избирательного процесса, заявляя о давлении на работников бюджетной сферы и другие нарушения. Критика прозвучала также со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заявившего о давлении на избирателей и наблюдателей. Он сообщил, что его партия планирует сопоставить копии протоколов с участков с официальными результатами.
Украинская атака показала, что даже во время масштабных внутриполитических мер Москва остается уязвимой для ударов по критической инфраструктуре. В то же время, сама атака не означает автоматического срыва российского избирательного процесса или изменения политической ситуации в стране.
На дипломатическом уровне ситуация остается противоречивой. Владимир Зеленский после разговора с Трампом заявил о готовности обсуждать шаги по деэскалации и встретиться с американским президентом в Нью-Йорке. Параллельно США получили дополнительные возможности для санкционного давления на Россию.
Как пишет The Washington Post, в итоге день российских выборов продемонстрировал две параллельные тенденции: Кремль сохранил контроль над внутренним политическим процессом, но война продолжает оказывать непосредственное влияние на жизнь российской столицы и ее энергетическую инфраструктуру.