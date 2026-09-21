Україна зіпсувала Путіну день виборів в РФ: що сталося

Парламентські вибори в Росії завершилися очікуваною перемогою партії "Єдина Росія", однак сам день голосування був затьмарений масштабною атакою по Московській області. Український удар безпілотниками та ракетами припав, зокрема, на великий нафтопереробний завод у районі Капотні на південному сході Москви. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Російська влада заявила про безпрецедентну атаку України по столиці РФ. Мер Москви Сергій Собянін стверджував, що російські сили перехопили понад 1600 безпілотників, близько 450 з яких нібито прямували до столиці.

Однією з головних цілей атаки став нафтопереробний завод у Капотні — важливий елемент паливної інфраструктури Москви. На підприємстві виникла пожежа, а відео з місця події поширилися в соціальних мережах. Завод уже неодноразово ставав об'єктом атак. Попередні удари супроводжувалися перебоями з постачанням пального в Московській області. Після нового удару біля деяких АЗС знову утворилися черги, а окремі заправки запровадили обмеження на продаж.

Атака також відбулася на тлі дискусії про можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Удар також суперечить заяві президента США Дональда Трампа, який минулого тижня стверджував, що Україна та Росія домовилися припинити атаки на енергетичні об'єкти", — йдеться в статті.

Президент США Дональд Трамп раніше закликав Україну не атакувати російські об'єкти з виробництва дизельного пального, заявляючи, що це може посилювати дефіцит на світовому ринку.

Паралельно в Росії завершилися парламентські вибори, які стали першими після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після підрахунку 95% бюлетенів Центральна виборча комісія РФ повідомила про 57,8% голосів для "Єдиної Росії". Комуністична партія посіла друге місце з 13,8%.

Російська влада назвала атаку спробою зірвати голосування. Собянін заявив, що противнику цього нібито не вдалося. Однак незалежні спостерігачі поставили під сумнів чесність виборчого процесу, заявляючи про тиск на працівників бюджетної сфери та інші порушення. Критика прозвучала також з боку лідера КПРФ Геннадія Зюганова, який заявив про тиск на виборців і спостерігачів. Він повідомив, що його партія планує зіставити копії протоколів з дільниць з офіційними результатами.

Що це означає для війни

Українська атака показала, що навіть під час масштабних внутрішньополітичних заходів Москва залишається вразливою для ударів по критичній інфраструктурі. Водночас сама атака не означає автоматичного зриву російського виборчого процесу чи зміни політичної ситуації в країні.

На дипломатичному рівні ситуація залишається суперечливою. Володимир Зеленський після розмови з Трампом заявив про готовність обговорювати кроки для деескалації та зустрітися з американським президентом у Нью-Йорку. Паралельно США отримали додаткові можливості для санкційного тиску на Росію.

Як пише The Washington Post, у підсумку день російських виборів продемонстрував дві паралельні тенденції: Кремль зберіг контроль над внутрішнім політичним процесом, але війна продовжує безпосередньо впливати на життя російської столиці та її енергетичну інфраструктуру.