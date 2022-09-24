Украина начала кампанию с целью исключения России из Совета Безопасности ООН, может помочь каждый украинец

Россия постоянно блокирует решение Совета Безопасности ООН через право вето, поэтому украинское правительство пытается в ООН исключить РФ из этой организации. Об этом сообщает народный депутат и глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев на своей странице в Facebook.

Украина начала кампанию с целью исключения России из Совета Безопасности ООН. Фото с открытых источников

По словам Чернева, основной бой за принятие такого решения происходит уже в эти минуты на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Там украинские дипломаты продвигают такое решение.

Народный депутат утверждает, что Россия с юридической стороны находится в организации незаконно.

Пребывание России в Совбезе и ООН является наибольшим обманом в истории международной политики, поскольку никаких юридических оснований для этого не было и нет, сообщает Егор Чернев.

Когда создавалась ООН, среди основателей были СССР, Беларусь, Украина и другие государства, без упоминания о РФ. И в 1991 году, после распада Советского Союза, Беларусь и Украина остались в ООН, а Россия должна подать заявку на вступление в организацию, ведь у ООН не было упоминаний о РФ. Поэтому Россия не имеет права находиться в организации Совета Безопасности ООН, а тем более налагать вето на неудобные для нее решения.

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев призывает, что пора восстановить юридическую и историческую справедливость и привлечь Российскую Федерацию к ответственности за войну в Украине. За это он просит поддержать инициативу Украины и размещать в социальных сетях призывы об изгнании РФ из Совета Безопасности ООН с хештегом #unrussiaUN.

Кроме того, предлагает использовать и следующие хэштеги:

#RussiaOut #NoRussiaNoWar #NoRussiaNoLie #NoRussiaNoCry #NoRussiaNoCrime

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский назвал пять шагов к миру в Украине.

Также "Комментарии" сообщали, что Байден на Генассамблее ООН раскритиковал Россию.

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