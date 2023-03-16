Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Украины Юрий Белоусов во время пресс-конференции "Международный военный трибунал: что изменилось за год", пишут "Комментарии".



В Украине зафиксировали более 71 тысячи военных преступлений

Украина собрала сотни досье на подозреваемых в военных преступлениях россиян От рядовых российских солдат до министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента Владимира Путина.

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Мы начали наносить на карту российских командиров и генералов в прошлом году. И мы продолжаем ее обновлять неделю за неделей”, — сказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в комментарии The Guardian.

Один из подозреваемых – генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев. Он руководил трехмесячной осадой Мариуполя, где, по данным украинских властей, россияне убили по меньшей мере 22 тысяч человек. Разрушение города в Донецкой области сравнивают с осадой Алеппо в Сирии. Он также превратился в руины после российских бомбардировок. Именно "мариупольский резник" Мизинцев командовал налетами на Алеппо.

В Харькове, в Северной Салтовке 70% жилмассива разрушены российскими войсками. Обстреливали, в частности, и кассетными бомбами РБК-500, и кассетными реактивными снарядами Смерч, запрещенными в большинстве стран мира, но не в России. Центр информационной стойкости установил, откуда их выпустили, и кто ответственен за это — генерал-полковник Александр Журавлев. Он, к слову, помогал Мизинцеву во время бомбежек Алеппо в 2016 году.

В списке российских военных преступников также 40-летний Азатбек Омурбеков. Он руководил русскими войсками в Буче, которые убивали, насиловали и пытали безоружных гражданских. За это Омурбеков получил прозвище "Мясник Бучи".

Всего на схеме уже более 600 имен и фото авторов геноцида украинцев.

"Есть имена и фотографии: множество тех, кого Украина подозревает в возможной причастности к военным преступлениям. На карте показаны сотни русских солдат, разделенных по полкам, вплоть до верховного главнокомандующего Владимира Путина. Доска, 4 метра в ширину и 1,5 метра в длину, содержит детальную диаграмму всей российской военной цепочки командования в Украине”, — говорится в публикации The Guardian.

Информацию о военных преступниках необходимо собирать, чтобы привлечь их к ответственности. Первые два производства о похищении украинских детей и атаках на инфраструктуру Украины готовится открыть Международный уголовный суд. Однако заковырка в том, говорят юристы, что суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

“По гласным и негласным правилам международного права, президент, премьер-министр и министр иностранных дел обладают юридическим иммунитетом. То есть пока они находятся у власти, против них нельзя возбуждать уголовные дела, нельзя привлекать их к уголовной ответственности. Что касается суда… Мы должны понимать, что эти суды затянутся на годы и годы. Не все заявки наши будут удовлетворены”, — комментирует управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Чтобы посадить на скамью подсудимых российское военно-политическое руководство, нужен новый механизм – специальный трибунал по преступлению агрессии. За инициативу выступило уже 32 государства.

“Сейчас есть инструменты преследования за военные преступления, преступления геноцида, но нет инструмента преследования высших представителей военного и политического руководства РФ за то, что они организовали это и спланировали это все. Именно за агрессию мы можем привлечь их, что не исключает привлечения того же Путина и других руководителей РФ и за преступление геноцида впоследствии, и за военные преступления. Типа, это само по себе, но нужно их наказать за планирование и организацию вторжения в Украину”, — разъяснил Белоусов.

Каким будет формат трибунала — пока вопрос открыт. Окончательное решение должно быть принято на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украинские дипломаты рассчитывают, что проголосовать за формат трибунала и определить его полномочия могут уже в апреле.

“У нас сейчас выехала в Нью-Йорк достаточно большая выставка, посвященная военным преступлениям, на которую мы будем приглашать послов при ООН, чтобы объяснить им, что творит Россия в нашей стране, и объяснить, что за это должны нести ответственность те, кто начал эту агрессию. У нас все достаточно плотно двигается. Я думаю, что конец этого года-начало следующего мы можем ожидать уже создания”, — заявил член украинской рабочей группы по созданию спецтрибунала Олег Гавриш.

Летом в Гааге заработает Международный центр по расследованию преступления агрессии. Новый орган займется подготовкой материалов, которые позже станут обвинительной базой на спецтрибунале, чтобы все, кто отдавал преступные приказы и организовал геноцид украинского народа, понесли за это ответственность.

"Комментарии" также писали о том, что в коалицию по созданию спецтрибунала для России присоединилось уже 32 государства. 19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности, для Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

Сообщал портал "Комментарии" и что уже пожилой и больной президент Владимир Путин может и не дождаться международного суда за свои военные преступления или убежать, потому что создание трибунала – длительный процесс.

Читайте на портале "Комментарии" — как продвигается создание Спецтрибунала для России.