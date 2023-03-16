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Моесеенко Валентина
Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Украины Юрий Белоусов во время пресс-конференции "Международный военный трибунал: что изменилось за год", пишут "Комментарии".
В Украине зафиксировали более 71 тысячи военных преступлений
Украина собрала сотни досье на подозреваемых в военных преступлениях россиян От рядовых российских солдат до министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента Владимира Путина.
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Один из подозреваемых – генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев. Он руководил трехмесячной осадой Мариуполя, где, по данным украинских властей, россияне убили по меньшей мере 22 тысяч человек. Разрушение города в Донецкой области сравнивают с осадой Алеппо в Сирии. Он также превратился в руины после российских бомбардировок. Именно "мариупольский резник" Мизинцев командовал налетами на Алеппо.
В Харькове, в Северной Салтовке 70% жилмассива разрушены российскими войсками. Обстреливали, в частности, и кассетными бомбами РБК-500, и кассетными реактивными снарядами Смерч, запрещенными в большинстве стран мира, но не в России. Центр информационной стойкости установил, откуда их выпустили, и кто ответственен за это — генерал-полковник Александр Журавлев. Он, к слову, помогал Мизинцеву во время бомбежек Алеппо в 2016 году.
В списке российских военных преступников также 40-летний Азатбек Омурбеков. Он руководил русскими войсками в Буче, которые убивали, насиловали и пытали безоружных гражданских. За это Омурбеков получил прозвище "Мясник Бучи".
Всего на схеме уже более 600 имен и фото авторов геноцида украинцев.
Информацию о военных преступниках необходимо собирать, чтобы привлечь их к ответственности. Первые два производства о похищении украинских детей и атаках на инфраструктуру Украины готовится открыть Международный уголовный суд. Однако заковырка в том, говорят юристы, что суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.
Чтобы посадить на скамью подсудимых российское военно-политическое руководство, нужен новый механизм – специальный трибунал по преступлению агрессии. За инициативу выступило уже 32 государства.
Каким будет формат трибунала — пока вопрос открыт. Окончательное решение должно быть принято на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украинские дипломаты рассчитывают, что проголосовать за формат трибунала и определить его полномочия могут уже в апреле.
Летом в Гааге заработает Международный центр по расследованию преступления агрессии. Новый орган займется подготовкой материалов, которые позже станут обвинительной базой на спецтрибунале, чтобы все, кто отдавал преступные приказы и организовал геноцид украинского народа, понесли за это ответственность.
"Комментарии" также писали о том, что в коалицию по созданию спецтрибунала для России присоединилось уже 32 государства. 19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности, для Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев.
Сообщал портал "Комментарии" и что уже пожилой и больной президент Владимир Путин может и не дождаться международного суда за свои военные преступления или убежать, потому что создание трибунала – длительный процесс.
Читайте на портале "Комментарии" — как продвигается создание Спецтрибунала для России.
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