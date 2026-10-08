Украина ударила сразу по 20 регионам РФ: в Минобороны РФ сделали заявление

В ночь на 8 октября Россия столкнулась с новой масштабной атакой беспилотников. Воздушная тревога и сообщения о взрывах поступали сразу из нескольких десятков российских регионов, а также с территории оккупированного Крыма. Об атаке сообщило Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Согласно российскому военному ведомству, украинские беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны еще около 20:00 7 октября. Попытки российской противовоздушной обороны отражать налет продолжались примерно 12 часов – до 08:00 следующего дня.

Точное количество запущенных дронов российское Минобороны вновь не раскрыло. Однако из опубликованной статистики следует, что речь может идти как минимум о нескольких сотнях аппаратов. В ведомстве утверждают, что всего ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили или подавили 399 беспилотников самолетного типа.

Под ударом, по российской версии, оказались Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

Кроме того, российские военные заявили о работе ПВО над Московским регионом, Башкортостаном и Татарстаном, а также над оккупированным Крымом и акваторией Черного моря.

Таким образом, география заявленной атаки оказалась необычно широкой. При этом российское военное ведомство традиционно не приводит подробностей о возможных последствиях ударов, местах падения обломков и нанесенном ущербе.

Независимо подтвердить заявленные российской стороной цифры относительно количества сбитых беспилотников и результатов работы ПВО на момент публикации невозможно.

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