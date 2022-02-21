Украина "завтра" не станет членом НАТО: Путин рассказал о личном обещании Байдена

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Карина Ожерельева
Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Джо Байден сообщил ему, что Украина не станет членом НАТО "завтра" и по этому вопросу "возможен определенный мораторий". Такое заявление Путин сделал 21 февраля на внеочередном заседании Совета национальной безопасности РФ. Об этом сообщает Суспільне.
Владимир Путин - фото из открытых источников
Нерасширение НАТО, в том числе и отказ от принятия Украины в альянс, является требованием России в рамках гарантий безопасности, которые она уведомила страны Запада еще в декабре 2021 года.
Как сообщали ранее "Комментарии", Беларусь назвала условие вывода российских войск из страны. Россия разместила в Беларуси то, что НАТО называло своей наибольшей вооруженной угрозой после окончания Холодной войны для совместных учений, которые начались 10 февраля. Учения на севере от Украины должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля, но Минск объявил, что они будут продолжены, ссылаясь на усиление военной активности вблизи Беларуси и России.
Также "Комментарии" писали, что в Британии считают хорошим знаком готовность Путина говорить с Макроном.
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