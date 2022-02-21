Украина "завтра" не станет членом НАТО: Путин рассказал о личном обещании Байдена

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Джо Байден сообщил ему, что Украина не станет членом НАТО "завтра" и по этому вопросу "возможен определенный мораторий". Такое заявление Путин сделал 21 февраля на внеочередном заседании Совета национальной безопасности РФ. Об этом сообщает Суспільне.

Владимир Путин - фото из открытых источников

"Я вот со своими коллегами по этому [членству Украины в НАТО] разговариваю. И американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен определенный мораторий. Но они считают, что Украина не готова сегодня. Мы считаем, это не уступка нам, а реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Вы не для нас — для себя этот мораторий делаете. В чем здесь движение в нашем направлении?" — сообщил Путин.

Нерасширение НАТО, в том числе и отказ от принятия Украины в альянс, является требованием России в рамках гарантий безопасности, которые она уведомила страны Запада еще в декабре 2021 года.

Как сообщали ранее "Комментарии", Беларусь назвала условие вывода российских войск из страны. Россия разместила в Беларуси то, что НАТО называло своей наибольшей вооруженной угрозой после окончания Холодной войны для совместных учений, которые начались 10 февраля. Учения на севере от Украины должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля, но Минск объявил, что они будут продолжены, ссылаясь на усиление военной активности вблизи Беларуси и России.

Также "Комментарии" писали, что в Британии считают хорошим знаком готовность Путина говорить с Макроном.

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