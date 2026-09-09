География ударов украинских дальнобойных беспилотников расширилась на рекордное расстояние – под атакой впервые оказались стратегические нефтегазовые центры Российской Федерации в Западной Сибири. О беспрецедентном инциденте в регионе, расположенном в 2800 километрах от границы с Украиной, сообщили обозреватели и российская журналистка Ксения Собчак. Одновременно с этим в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) из-за приближения воздушных целей ввели экстренные меры безопасности, парализовав работу критической инфраструктуры.

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"В ХМАО впервые объявили угрозу атаки БПЛА, аэропорты ограничили работу, школы перевели на дистант", — констатировала Собчак в своем сообщении, подчеркнув шок местного населения от новой реальности.

В связи с воздушной опасностью Росавиация была вынуждена немедленно заблокировать небо над шестью городами региона, в частности, в Ханты-Мансийске, Сургуте, Советском, Игриме, Нягани и Урае. Местные власти предупредили людей о возможном отключении мобильного интернета и связи, а школьников второй смены срочно отправили на дистанционное обучение. Свидетели событий отмечают, что меры гражданской обороны внедрялись в срочном порядке из-за стремительной эскалации угрозы.

"Сначала в ХМАО объявили ранее внедряемый режим "Беспилотная опасность", который означает приближение дронов к региону, — рассказал журналистам издания "НеМосква" преподаватель одной из местных школ, — а через час появилось предупреждение "Угроза атаки БПЛА" об их непосредственном вторжении. На уроке по громкой связи всем приказали спуститься в подвал, и это был первый раз, когда пришлось действовать по этому протоколу".

Следует отметить, что ХМАО обеспечивает около 40% всей нефтедобычи России, и местные чиновники недавно уже начали готовиться к возможным последствиям. В частности, региональный департамент соцразвития официально предложил внести последствия ударов БПЛА в список "экстремальных жизненных ситуаций", чтобы пострадавшие россияне могли рассчитывать на бесплатные продуктовые наборы и одежду.

Параллельно с паникой в Югре, соседний Ямало-Ненецкий автономный округ потерпел непосредственное огневое поражение. Мониторинговые мониторинговые каналы сообщили об успешной атаке на Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ), который перерабатывает нефтегазоконденсатные смеси непосредственно по Полярному кругу. Глава Ямала Дмитрий Артюхов вынужден был признать факт инцидента, однако попытался уменьшить масштабы разрушений в стиле своих коллег из приграничных областей РФ.

"Губернатор Ямала подтвердил атаку БПЛА на предприятие в Новом Уренгое и возникло "возгорание", — отмечают в сети. — Артюхов объяснил все "падением обломков". Утверждает, что все под контролем".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с резкими пропагандистскими обвинениями в адрес Украины из-за предупреждения об опасности полетов в российском воздушном пространстве.