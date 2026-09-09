У МЗС Росії істерично відреагували на заяви Зеленського про небезпеку польотів над РФ

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила із різкими пропагандистськими звинуваченнями на адресу України через попередження щодо небезпеки польотів у російському повітряному просторі. Приводом для чергової агресивної заяви дипломатки стали слова Президента України Володимира Зеленського про ризики для цивільних лайнерів на тлі регулярних рейдів далекобійних безпілотників. У Москві ці застереження традиційно розцінили як загрозу безпеці.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

"Заява Зеленського про "небезпеку російського повітряного простору через можливі дронові атаки ЗСУ по цивільних літаках" остаточно оголила терористичну сутність київського режиму", — цитують Захарову російські пропагандистські ресурси.

На переконання речниці російського МЗС, офіційні листи та звернення Києва до міжнародних авіаперевізників є спробою замаскувати наміри щодо дестабілізації цивільного сполучення.

"Формулювання, одягнені у форму "турботи" та "попереджень" для міжнародних авіакомпаній і страховиків, насправді являють собою відкритий шантаж, — стверджує представниця країни-агресорки, — декларацію про наміри та легалізацію повітряного тероризму вже на державному рівні".

Російська чиновниця спробувала пов'язати українські заяви із ситуацією на передовій, запевняючи, що удари по тилових об'єктах РФ нібито покликані компенсувати відсутність значних успіхів на лінії фронту. Особливе обурення у Кремлі викликала теза українського лідера про несумісність цивільних польотів із бойовими діями у небі.

"Фраза Зеленського про те, що "цивільній авіації серед безпілотників не місце", – це не просто констатація факту, — наполягає Захарова, — а пряма загроза знищення пасажирських лайнерів українськими БПЛА з подальшою спробою зняти з себе відповідальність, перекласти її на кого завгодно, "списати" на "випадковість" або "видатки конфлікту"".

Вона також поскаржилася, що Україна цілеспрямовано б'є по російській економіці, намагаючись залякати тих іноземних перевізників, які досі виконують рейси до великих хабів РФ, зокрема Москви та Санкт-Петербурга. Водночас Захарова поспішила запевнити внутрішню аудиторію, що російські летовища надійно прикриті засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, які нібито здатні зупиняти будь-які апарати на дальніх підступах. Наостанок представниця МЗС РФ у черговий раз озвучила стандартні штампи Кремля про "безпорадність Заходу" та неминучість виконання завдань так званої "спецоперації".

"Подібні заяви лише підтверджують виправданість і безальтернативність цілей спеціальної воєнної операції, — резюмувала Марія Захарова, використавши обов'язковий евфемізм на позначення загарбницької війни. — Головною з яких є повна ліквідація загроз безпеці російських громадян, звідки б вони не виходили — з землі чи з повітря".

Експерти зазначають, що така нервова реакція Москви зумовлена насамперед зростаючою ефективністю українських далекобійних систем, які дедалі частіше змушують російську владу запроваджувати плани "Килим" та закривати великі аеропорти.

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