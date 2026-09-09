У МЗС Росії істерично відреагували на заяви Зеленського про небезпеку польотів над РФ

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила із різкими пропагандистськими звинуваченнями на адресу України через попередження щодо небезпеки польотів у російському повітряному просторі. Приводом для чергової агресивної заяви дипломатки стали слова Президента України Володимира Зеленського про ризики для цивільних лайнерів на тлі регулярних рейдів далекобійних безпілотників. У Москві ці застереження традиційно розцінили як загрозу безпеці.
Марія Захарова. Фото: МЗС рф
На переконання речниці російського МЗС, офіційні листи та звернення Києва до міжнародних авіаперевізників є спробою замаскувати наміри щодо дестабілізації цивільного сполучення.
Російська чиновниця спробувала пов'язати українські заяви із ситуацією на передовій, запевняючи, що удари по тилових об'єктах РФ нібито покликані компенсувати відсутність значних успіхів на лінії фронту. Особливе обурення у Кремлі викликала теза українського лідера про несумісність цивільних польотів із бойовими діями у небі.
Вона також поскаржилася, що Україна цілеспрямовано б'є по російській економіці, намагаючись залякати тих іноземних перевізників, які досі виконують рейси до великих хабів РФ, зокрема Москви та Санкт-Петербурга. Водночас Захарова поспішила запевнити внутрішню аудиторію, що російські летовища надійно прикриті засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, які нібито здатні зупиняти будь-які апарати на дальніх підступах. Наостанок представниця МЗС РФ у черговий раз озвучила стандартні штампи Кремля про "безпорадність Заходу" та неминучість виконання завдань так званої "спецоперації".
Експерти зазначають, що така нервова реакція Москви зумовлена насамперед зростаючою ефективністю українських далекобійних систем, які дедалі частіше змушують російську владу запроваджувати плани "Килим" та закривати великі аеропорти.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому в Росії не закриють рота Медведєву та Соловйову.