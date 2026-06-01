Українські дрони "вимкнули" експорт: яке хворобливе рішення ухвалив Кремль

Російський уряд запровадив тимчасову заборону на експорт авіаційної гасу, яка діятиме до 30 листопада 2026 року. Офіційно влада пояснює рішення необхідністю зберегти стабільність внутрішнього ринку палива, проте аналітики пов'язують цей крок із глибшими проблемами російської нафтопереробної галузі.

Заправка авіагасом літака.

Відповідно до постанови уряду РФ, обмеження поширюються попри всі види палива для реактивних двигунів, включаючи продукцію, придбану на біржових торгах. Виняток зроблено тільки для палива, що знаходиться на борту повітряних суден, партій, які вже пройшли митне оформлення, а також постачання в рамках міжнародних угод.

За оцінкою Bloomberg, прямий вплив рішення на світовий ринок буде обмеженим. Росія не входить до найбільших експортерів авіагасу. За даними аналітичної компанії Vortexa, минулого року країна постачала за кордон близько 30 тисяч барелів палива на добу, що становить менше ніж два відсотки глобального ринку. Цього року цей показник додатково знизився до 28 тисяч барелів на день.

Водночас експерти вказують на тривожний для Кремля чинник. Масштабні атаки українських безпілотників нафтопереробними заводами, портовою інфраструктурою та трубопроводами призвели до зниження обсягів переробки нафти в Росії до мінімальних показників більш ніж за шістнадцять років.

Ситуацію ускладнює і наближення пікового літнього сезону, коли росіяни традиційно активніше користуються авіаперельотами та автомобільним транспортом. Ще навесні влада вже повернула обмеження на експорт бензину, намагаючись утримати достатні запаси всередині країни.

Аналітики попереджають, що зростання цін на пальне залишається чутливою темою для російської влади. У минулому стрибки вартості бензину вже ставали причиною громадського невдоволення та масових протестів. Тому нинішня заборона може свідчити не так про турботу про експорт, як про спробу запобігти внутрішній паливній кризі.

