Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что из-за возможности украинских спецслужб организовать попытку убийства Путина, министр обороны РФ Андрей Белоусов позвонил по телефону руководителю Пентагона Ллойду Остину. По словам Рябкова, разговор обоих министров должен был помочь избежать эскалации.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что российский министр обороны Андрей Белоусов лично звонил министру обороны США Ллойду Остину. Основная тема разговора касалась возможной спецоперации украинских спецслужб, запланированной для ликвидации российского диктатора Владимира Путина 28 июня – в "День ВМФ" РФ. Тогда Путин выступал на параде в Санкт-Петербурге вместе с Белоусовым.

Однако, по словам Рябкова, "сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, по-видимому, оказал влияние". Российский дипломат считает, что рассказал, что Ллойд Остин был удивлен информацией услышанной из Москвы, но отнесся к ней серьезно. После этого Вашингтон якобы попросил Киев не делать запланированные вещи по отношению к Путину.

Эту информацию также подтверждает издание New York Times, ссылаясь на трех неназванных чиновников США, которые утверждают, что Белоусов рассказал Остину о подготовке украинских спецслужб к "таинственной операции". Американское издание отметило, что до сих пор непонятно, действительно ли Украина планировала именно ту операцию, о которой говорил Белоусов. По его словам, если бы Украина реализовала свой план, то это должно привести к "неуправляемому конфликту" между США и Россией.

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