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Украинский «Буквар» в московской школе: образовательный скандал в РФ

Недавно столичный образовательный центр «Олехниха» выпустил в большом тираже рекламные буклеты с изображением маленькой девочки, которая держит в руках украинский «Буквар»

сегодня, 19:33
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В Москве вокруг одной из школ вспыхнул настоящий скандал, который неугомонно обсуждают всевозможные СМИ и пользователи социальных сетей. Так, недавно столичный образовательный центр "Олехниха" выпустил в большом тираже рекламные буклеты с изображением маленькой девочки, которая держит в руках украинский "Буквар". Все эти буклеты были расклеены по всему району Перово, в котором территориально и расположена школа. В данный момент все листовки в ускоренном темпе меняют на новые, сообщает телеграмм-канал "BAZA".

Украинский «Буквар» в московской школе: образовательный скандал в РФ

фото тематическое

"Один из образовательных центров Москвы начал расклеивать рекламные буклеты с изображением маленькой девочки. На первый взгляд ничего примечательного, однако, один из бдительных жителей столицы разглядел в картинке странную вещь – в слове "Буквар" не хватало мягкого знака, как он думал. Однако на самом деле никакой ошибки там не было,  на скачанной с интернета картинке был изображен украинский учебник для первоклассников", — говориться в сообщении СМИ.


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Отмечается, что как только администрация школы получила несколько жалоб по этому поводу, тут же обратилась к жителям столицы с официальным обращением, пообещав перепечатать листовки и расклеить их заново. Судя по всему, виной всему невнимательность дизайнера, который скачал первую попавшуюся картинку со стока, не обратив внимания на надпись.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что в чешской столице местные активисты развесили баннеры с призывом немедленно исключить Российскую Федерацию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/2026184-moskovska-shkola-rozvishala-po-vsomu-rayonu-reklamni-plakati-z-ukrayinskim-bukvarem
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