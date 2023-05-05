Украинский «Буквар» в московской школе: образовательный скандал в РФ

Рубрики
МЕНЮ
Vitalii Rozkariaka
В Москве вокруг одной из школ вспыхнул настоящий скандал,
который неугомонно обсуждают всевозможные СМИ и пользователи социальных сетей.
Так, недавно столичный образовательный центр "Олехниха" выпустил в большом
тираже рекламные буклеты с изображением маленькой девочки, которая держит в
руках украинский "Буквар". Все эти буклеты были расклеены по всему району
Перово, в котором территориально и расположена школа. В данный момент все
листовки в ускоренном темпе меняют на новые, сообщает телеграмм-канал "BAZA".
фото тематическое
"Один из образовательных центров Москвы начал расклеивать рекламные
буклеты с изображением маленькой девочки. На первый взгляд ничего
примечательного, однако, один из бдительных жителей столицы разглядел в
картинке странную вещь – в слове "Буквар" не хватало мягкого знака, как он
думал. Однако на самом деле никакой ошибки там не было, на скачанной с интернета картинке был изображен
украинский учебник для первоклассников", — говориться в сообщении СМИ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Отмечается, что как только администрация школы получила
несколько жалоб по этому поводу, тут же обратилась к жителям столицы с
официальным обращением, пообещав перепечатать листовки и расклеить их заново.
Судя по всему, виной всему невнимательность дизайнера, который скачал первую
попавшуюся картинку со стока, не обратив внимания на надпись.
Напомним, ранее наше издание сообщало, что в чешской столице
местные активисты развесили баннеры с призывом немедленно исключить Российскую
Федерацию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Обсуждения
Новости