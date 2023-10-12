Украинский дипломат прогнозирует еще одну войну в ближайшее время

Украинский дипломат Валерий Чалый считает, что в мире может начаться еще одна война, к которой будет причастна Российская Федерация. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Чалого для издания "Эспрессо".

Украинский дипломат Валерий Чалый. Фото из открытых источников

"Я считаю, что к войне в Израиле в первую очередь причастна Россия", — сказал Чалый.

Валерий Чалый отмечает определенные закономерности в российской политике. По словам дипломата, перед атакой ХАМАСа на Израиль Россия встречалась с представителями террористической группировки. Такие же встречи проходили и с представителями других стран.

"Я могу ошибаться, однако по всей логике событий должна возникнуть еще третья горячая точка в мире после атаки России на Украину и боевиков ХАМАС на Израиль", — говорит Валерий Чалый.

Чалый называет две возможные войны. В частности это касается Северной Кореи, которая может атаковать Южную, или Китая, который нападет на Тайвань. С двумя лидерами этих стран Россия имеет тесный контакт.

"Будет ли это провокация против Южной Кореи или провокации в Китайском море, трудно сказать", — рассказал Чалый.

Украинский дипломат объясняет, что финансовая поддержка США рассчитана на две войны в разных регионах, однако еще один конфликт может ослабить военные мощи Соединенных Штатов и это известно России и Китаю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов дал прогноз когда закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Израиль атакуют с территорий трех стран. После нападения ХАМАС из сектора Газа на юге начали вести артиллерийский огонь с территории Ливана, а затем и из Сирии, атаковавших Израиль на севере.