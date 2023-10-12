Украинский дипломат прогнозирует еще одну войну в ближайшее время

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Slava Kot
Украинский дипломат Валерий Чалый считает, что в мире может начаться еще одна война, к которой будет причастна Российская Федерация. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Чалого для издания "Эспрессо".
Украинский дипломат Валерий Чалый. Фото из открытых источников
Валерий Чалый отмечает определенные закономерности в российской политике. По словам дипломата, перед атакой ХАМАСа на Израиль Россия встречалась с представителями террористической группировки. Такие же встречи проходили и с представителями других стран.
Чалый называет две возможные войны. В частности это касается Северной Кореи, которая может атаковать Южную, или Китая, который нападет на Тайвань. С двумя лидерами этих стран Россия имеет тесный контакт.
Украинский дипломат объясняет, что финансовая поддержка США рассчитана на две войны в разных регионах, однако еще один конфликт может ослабить военные мощи Соединенных Штатов и это известно России и Китаю.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов дал прогноз когда закончится война в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Израиль атакуют с территорий трех стран. После нападения ХАМАС из сектора Газа на юге начали вести артиллерийский огонь с территории Ливана, а затем и из Сирии, атаковавших Израиль на севере.
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Ігор
сегодня, 10:37
Нарешті він озвучив те що всі знають. Це чудово, треба будувати багатополярний світ не тільки юдейський. Досить вже божим шахраям панувати в світі грабувати його собі на користь. Ці божі головорізи узурпують все і розповідають про якийсь тероризм фашизм нацизм хоч самі і є носіями цих хвороб.