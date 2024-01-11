Украинский дипломат рассказал, с какой страны Путин начнет нападение на НАТО и почему

По словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, существует большая вероятность, что Путин может направить свои войска на страны НАТО. Россия может атаковать Эстонию, ведь Кремль "засылал последние десятилетия" туда свою агентуру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эспрессо".



Украинский дипломат Валерий Чалый. Фото из открытых источников

Чалый рассказал, что с ним поделились разведданными о планах России атаковать страны НАТО. По его словам, Путин имел сценарий военного вторжения в одну из стран.

"Теперь ситуация изменится в плане намерений России атаковать НАТО, возможно через конкретно эти страны. Путин очень хочет это сделать для того, чтобы показать НАТО несостоятельность быстрого реагирования", — говорит Валерий Чалый.

Украинский дипломат объясняет, что НАТО изменяет свою стратегию сдерживания из-за войны в Украине и возможные планы России атаковать союзников по альянсу. Чалый отметил, что у НАТО был подход, по которому при вторжении в одну из стран Балтии эта страна ведет самооборону, а войска НАТО приходят на помощь через 48 часов. Однако балтийские страны подвергают критике такой подход.

"Теперь Литва, Латвия, Эстония поставили вопрос ребром: посмотрите, что было в Украине, когда из Беларуси, России пошли на Киев, Бучу, Гостомель, Ирпень…; мы страны, которые хотят, чтобы контингенты ваши уже были расположены", — пояснил Чалый.

В качестве примера он привел Литву, которая договорилась с Германией о расположении на своей территории немецкой бригады, однако это будет реализовано только в 2027 году. Но Чалый объясняет, что Россия может атаковать одну из стран НАТО раньше.

"Я только думаю, что, скорее всего, могут атаковать Эстонию. Там есть Нарва, российские эти все настроения и очень серьезная агентура сослана туда даже не со времен СССР, а сослана последние десятилетия", — прогнозирует возможное нападение России на Эстонию Валерий Чалый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не идет на мирные переговоры с Путиным, который хочет распространить войну на другие страны.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который похвалил Путина.