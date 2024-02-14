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Умерла актриса фильма "Бриллиантовая рука"

Виктория Островская имела украинские корни

14 февраля 2024, 23:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная российская артистка Виктория Островская, ставшая известной по эпизодической роли женщины с рыжими волосами в фильме "Бриллиантовая рука" , умерла. Актрисе было 85 лет, причину смерти пока не сообщают. Об этом сообщает издание Star Hit.

Умерла актриса фильма "Бриллиантовая рука"

Виктория Островская (фото из открытых источников)

О смерти актрисы сообщил российский телеведущий Андрей Малахов.

"Много лет назад ассистент Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице. Режиссеру нужна была яркая актриса, и Островскую взяли в фильм без всяких актерских проб. Следующей была эпизодическая роль в фильме "Старый знакомый", и на этом ее карьере в кино пришел конец. Виктория была в гостях у нас на программе, и ходили слухи о том, что родные на исходе жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматическая судьба. Очень жаль", — сообщил он.

Российская актриса родилась в Киеве. Она мечтала быть балериной, но проблемы со здоровьем помешали танцевать. Виктория выбрала как профессию актерство и училась в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. Карпенко-Карого.

Далее Островская работала в труппе театра в Днепре, а позже уехала в Москву. Там она на первых порах работала диспетчером на автобазе, но это место стало судьбоносным — ее нашел ассистент режиссера Леонида Гайдая, подбиравшего актеров для киноленты "Бриллиантовая рука".

Сцена, где играла Островская в фильме, длится всего 1,5 минуты, но ее героиня – турецкая шлюха, запомнилась зрителям. Еще произнесенная ею фраза: "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крылатой.

После этой роли Островская сыграла в фильме "Старый знакомый" и завершила свою работу в кино.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная российская актриса



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