Главная Новости Мир Россия Условия будут жесткими: какое требование по войне в Украине получит Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Условия будут жесткими: какое требование по войне в Украине получит Путин

Военный Сазонов: Путин в Пекине, скорее всего, получит жесткое требование по войне в Украине

19 мая 2026, 15:14
Кречмаровская Наталия

Лидер России Владимир Путин 19 и 20 мая будет в Китае. Однако встреча с Си Цзиньпином ничего хорошего Путину не предвещает, хотя в РФ надеются на лучшее.

Путин и Си. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что Путин уезжает в Китай даже не просить, а отчитываться.

"Что ждет Путина в Пекине? Уже очевидно, что на теплый прием рассчитывать не стоит. Это вполне логично. Он не оправдал высокого доверия, не выполнил обещаний, вместо победы над Украиной увяз в длинной компании, опозорился и всех подставил", — отметил защитник Украины.

По плану, как рассказал Сазонов, Путин должен был захватить Украину, стать неким пугалом для Европы, чтобы европейцы просили о помощи у того, кто их может защитить — у Китая. В то же время, подчеркнул военный, результат противоположный — Украина дала отпор РФ, Европа не застыла в страхе перед Россией, а начала процесс милитаризации. За это, объяснил воин ВСУ, из Путина в Китае спросят по полной.

"Он летит не человеком, который может рассказать о том, что у него успех везде на фронте, стратегическое преимущество. А едет на фоне пылающей Москвы, которая была защищена просто уникально. Он едет в Китай побитым, напуганным и униженным. И ждет его в Пекине недобрая встреча. Скорее всего, Си поставит жесткий дедлайн по окончанию войны. Не завтра, конечно, но до осени или до конца года. И потребует выйти на любой результат быстро”, — отметил Сазонов.

При этом считаться с Путиным, по словам военного, похоже, уже никто не собирается. При этом у лидера Кремля возникнет другая проблема – как завершить войну, ведь Украина категорически отказывается от выхода из Донбасса. Именно поэтому, подытожил военный, в РФ стали говорить о компромиссе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чего ждать Украины от встречи Путина и Си.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AJiYd0ZNu6g
