Условия будут жесткими: какое требование по войне в Украине получит Путин

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Лидер России Владимир Путин 19 и 20 мая будет в Китае. Однако встреча с Си Цзиньпином ничего хорошего Путину не предвещает, хотя в РФ надеются на лучшее.
Путин и Си. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что Путин уезжает в Китай даже не просить, а отчитываться.
По плану, как рассказал Сазонов, Путин должен был захватить Украину, стать неким пугалом для Европы, чтобы европейцы просили о помощи у того, кто их может защитить — у Китая. В то же время, подчеркнул военный, результат противоположный — Украина дала отпор РФ, Европа не застыла в страхе перед Россией, а начала процесс милитаризации. За это, объяснил воин ВСУ, из Путина в Китае спросят по полной.
При этом считаться с Путиным, по словам военного, похоже, уже никто не собирается. При этом у лидера Кремля возникнет другая проблема – как завершить войну, ведь Украина категорически отказывается от выхода из Донбасса. Именно поэтому, подытожил военный, в РФ стали говорить о компромиссе.
Напомним: портал "Комментарии" писал, чего ждать Украины от встречи Путина и Си.