Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна: чого очікувати Україні від візиту лідера РФ в Китай

У вівторок та середу 19-20 травня, відбудеться візит лідера РФ Володимира Путіна до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна. Візит відбувається одразу після зустрічі китайського лідера з Дональдом Трампом і приурочений до 25-річчя Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво між РФ і КНР. Для України це чергова подія в трикутнику великих держав, яка може вплинути на перебіг війни. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту чого варто очікувати Україні від візиту Путіна до Китаю.

Путін та Сі. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT прогнозує, що після візиту Україна навряд чи побачить різку зміну позиції Китаю. Пекін, ймовірно, продовжить обережну підтримку Москви без прямого військового союзу. Китай спробує отримати велику економічну вигоду від слабкої Росії та одночасно зберегти доступ до західних ринків. Для нас це означає, що війна залишатиметься частиною великої геополітичної гри між Китаєм, США та РФ. Найближчими місяцями Києву треба активніше працювати з азійськими країнами, щоб не дозволити Москві остаточно закріпити китайську підтримку.

Чат-бот Gemini вважає, що Україні не варто очікувати радикальних змін на фронті безпосередньо після цієї зустрічі. Пекін продовжить підтримувати Москву фінансово та технологічно, але в обмежених рамках, щоб не спровокувати жорстку реакцію США. Путін може отримати символічну підтримку та запевнення у "стратегічній дружбі", проте реальні економічні поступки від Китаю будуть мінімальними. Сі Цзіньпін продовжить просувати свій мирний план, який передбачає заморозку війни на нинішній лінії зіткнення. Україні потрібно готуватися до тривалого дипломатичного тиску з боку Пекіна щодо початку переговорів на невигідних умовах.

Чат-бот Deepseek зазначає, що Москва, ймовірно, тиснутиме на Пекін, аби схилити його до більш відвертої підтримки. Однак Пекін діятиме обережно, оскільки надмірне зближення з Росією може зіпсувати його відносини із Заходом. Для України це означає, що кардинальних зрушень на полі бою чекати не варто. Головна загроза криється в площині політики: Китай може спробувати нав’язати власний "мирний план", який фактично закріпить територіальні втрати України в обмін на стабілізацію.

Тож Пекін не підтримає нових масштабних санкцій проти РФ, але й не надасть прямого військового сприяння, достатнього для перелому у війні. Найбільшою втратою для України може стати посилення міжнародної втоми від війни та зростання тиску на Київ із вимогами поступитися територіями заради так званого "миру".

Отже, більшість прогнозів ШІ сходиться в тому, що візит Путіна до Китаю навряд чи стане переломним моментом у війні, однак він посилить дипломатичну та економічну співпрацю між Москвою і Пекіном. Китай продовжить балансувати між підтримкою Росії та збереженням відносин із Заходом, уникаючи відкритого військового союзу. Для України головна небезпека полягає не стільки у новій допомозі РФ, скільки у зростанні міжнародного тиску щодо переговорів та можливої "заморозки" війни. Пекін дедалі активніше намагатиметься позиціонувати себе як глобального посередника, просуваючи сценарії, які можуть не враховувати інтереси України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чим обернувся візит президента США до Китаю.



