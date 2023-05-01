Утратил способность говорить: тяжелобольному пропагандисту становится хуже с каждым днем

Пропагандист Борис Корчевников – один из тех, кто поддерживает полномасштабное вторжение в Украину. Несколько лет назад неофициально передавалась информация, что у телеведущего серьезные проблемы со здоровьем утверждали, что это связано

Борис Корчевников (фото из открытых источников)

как будто с онкологией. В настоящее время российские медиа сообщают, что длительный процесс лечения и тяжелое хирургическое вмешательство, которое у Корчевникова было в прошлом году, не оправдал желаемого результата.

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В процессе заболевания у больного россиянина изменена мимика, еще ухудшилось произношение – даже одно слово он произносит тяжело. При этом, чтобы не потерять общение с коллегами и друзьями, Корчевников использует специальный прибор, похожий на слуховой аппарат.

"Борису приходится носить с собой устройство, распознающее язык собеседника и выводящее сказанное им на экран гаджета. Благодаря этому мужчина общается не только с гостями студии своего шоу, но и со знакомыми", — рассказали представители СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевский пропагандист полностью оглох. Еще один представитель российского пропагандистского фронта Борис Корчевников, открыто выступающий за полномасштабную войну в Украине и оправдывающий захватчиков, полностью глух. Опальная артистка Яна Поплавская обнародовала видео с Корчевниковым и сообщила о его секрете. Оказывается, телезвезда чувствует себя плохо. Но он таки поехал на "фестиваль", который в минувшую пятницу устроили в России, и который посвящен годовщине полномасштабной войны на Украине. Борис Корчевников совсем не слышит собеседников. Он только общается с ними через посредство своего телефона. Человек говорит слова, а специальное приложение транслирует их как текст.