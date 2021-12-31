Увеличение обороноспособности: Россия опробовала новые гиперзвуковые ракеты

Россия опробовала около 10 новых гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" из фрегата и еще две с подводной лодки. Такое заявление было сделано в издании Интерфакс в пятницу, 31 декабря, со ссылкой на Северный флот. Об этом сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин - фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин высоко оценил оружие как часть непревзойденных систем вооружения нового поколения.

Путин назвал ракетное испытание, проведенное на прошлой неделе, "большим событием в жизни страны", добавив, что это "значительный шаг" в увеличении обороноспособности России.

Некоторые западные эксперты ставят под сомнение, насколько прогрессивно российское новое поколение оружия, одновременно признавая, что сочетание скорости, маневренности и высоты гиперзвуковых ракет затрудняет их отслеживание и перехват.

Путин объявил о новом гиперзвуковом оружии в 2018 году в одной из своих наиболее воинственных речей за последние годы, заявив, что они могут поразить почти любую точку мира и избежать созданного США противоракетного щита.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о планах увеличить количество военных в Крыму в следующем году. Так, стало известно, что в 2022 году планируется строительство нового военного полигона для десантников в Крыму. Его уже назвали "Старокрымским". Правда, неизвестно, будут ли восстанавливать старый полигон или построят рядом новый.

Также "Комментарии" писали, что Иран и Россия озвучили оптимистические надежды на переговоры по спасению ядерного соглашения 2015 года. Иран пока сосредоточен только на отмене санкций, сдерживающих его атомную деятельность.

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