"Уводят удар от Путина": историк назвал дату и признаки приближения бунта в России

В России растет общественное недовольство из-за экономических проблем, падения уровня жизни и последствий войны против Украины. На этом фоне уже осенью в стране могут вспыхнуть протестные настроения, однако вряд ли речь пойдет о полноценной революции. Такое мнение высказал политик, историк и дипломат Роман Безсмертный.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роман Безсмертный в комментарии "24 Каналу" заявил, что российское общество все острее реагирует на кризисные явления: инфляцию, дефицит бюджета, кадровый голод и ограничения, вызванные санкциями. Однако эти выступления, скорее всего, будут носить стихийный характер, а не станут сознательным протестом против власти.

Безсмертный обратил внимание на новый тренд в России, а именно публичные обращения граждан к Владимиру Путину через социальные сети. Одним из примеров стало видео блоггерки Виктории Бони, которая жаловалась на сложную жизнь россиян и просила Кремль вмешаться.

"Именно обращение не важно из-за конкретного человека, а потому, что это изменение определенной нарративной части. Мы постоянно видели обращение где 10-15 пенсионеров, а теперь это молодой человек", — отметил историк.

Кроме того, Безсмертный указывает, что часть российских пропагандистов также стали критиковать ситуацию в стране, однако делают это осторожно без обвинений в адрес самого Путина.

"Это попытка отвлечь внимание от Путина и показать, что это "бояре" виноваты. Так всегда было в российской империи. Таким образом, российские пропагандисты отводят удар от Путина", — объясняет Безсмертный.

Политик выразил сомнение, что ближайшее окружение Путина способно организовать внутреннее сопротивление, ведь большинство этих людей финансово и политически зависимы от Кремля. Таким образом, бунт в России возможен, однако он не обязательно приведет к изменению системы власти.

