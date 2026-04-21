Путін таємничо зник на 10 днів: російські еліти можуть готувати переворот в РФ

Російський диктатор Володимир Путін понад 10 днів не з’являється на публічних заходах, що викликало хвилю нових чуток щодо ситуації всередині Кремля. Західні таблоїди та російські критики Путіна пов’язують його зникнення з можливими проблемами зі здоров’ям, або з внутрішньою боротьбою за владу серед російських еліт.

Путін у храмі в Москві. Фото з відкритих джерел

Як пише Daily Star останній публічний вихід Путіна відбувся під час великодньої служби у православному храмі у Москві. На оприлюднених кадрах російський диктатор стояв зі свічкою в руках поруч з мером Москви Сергієм Собяніним.

Попри те, що Кремль регулярно демонструє очільника РФ на зустрічах і телетрансляціях, останні десять днів Путін не відвідував великих заходів і не з’являвся перед широкою аудиторією. Для російської політичної системи, де образ сильного та постійно присутнього лідера має символічне значення, така пауза стала помітною. Саме тому відсутність Путіна швидко породила численні версії.

Путін після зустрічі з Собяніним в храмі в Москві пропав з публічного простору

Хоча Кремль традиційно відкидав будь-які припущення про проблеми зі здоров'ям Путіна як абсолютно безпідставні, його нещодавнє зникнення знову привернуло увагу до цієї теми. За ще однією версією, у РФ нібито можуть готувати переворот.

"Протягом вихідних з'явилися чутки про державний переворот, оскільки стверджувалося, що кремлівська верхівка нібито готує план його усунення, оскільки тертя в московському апараті безпеки загострюються до критичної точки", — пише Daily Star.

Видання посилається на звіт розвідки Естонії, що в Росії може посилюватися боротьба між різними групами впливу. На тлі санкцій, економічного тиску та війни проти України частина еліт може бути незадоволена поточним курсом Кремля. Як вказує російський соціолог Ігор Ейдман, який перебуває за кордоном, інтереси наближеного оточення Путіна "фундаментально не відповідають інтересам диктатора". Ейдман заявив, що ця безпрецедентна трансформація в економіці РФ створює "дуже небезпечну ситуацію" для адміністрації Путіна.

