"Уже маразм": Путина оконфузился и перепутал украинскую реку с российским городом

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Slava Kot
Во время публичного выступления 28 июня Владимир Путин сделал заявление о якобы успехах российских войск на фронте. Однако впоследствии оказалось, что слова российского диктатора имеют неточности. Речь идет об упоминании "окружения украинских сил" в районе Старого Оскола в России.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что подразделения ВСУ якобы "почти окружены" вблизи Старого Оскола.
Однако, как отметил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, Старый Оскол – это не река, а город в Белгородской области России.
Отметим, что существует река Оскол, протока Северского Донца и проходящая через Харьковскую область Украины и территорию РФ. Именно в районе Купянского направления в последнее время фиксируется активность боевых действий. Вероятно, именно эту реку имел в виду Путин, однако в своем заявлении он использовал название российского города "Старый Оскол".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили "победные" заявления Путина по поводу войны против Украины.
Также "Комментарии" писали, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.