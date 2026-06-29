"Уже маразм": Путина оконфузился и перепутал украинскую реку с российским городом

Во время публичного выступления 28 июня Владимир Путин сделал заявление о якобы успехах российских войск на фронте. Однако впоследствии оказалось, что слова российского диктатора имеют неточности. Речь идет об упоминании "окружения украинских сил" в районе Старого Оскола в России.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что подразделения ВСУ якобы "почти окружены" вблизи Старого Оскола.

"На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически заблокирована разнородная группировка противника численностью около 5 тысяч человек. Оно прижато к реке. Вот сверху наступает 1-я танковая армия российских вооруженных сил и прижимает противника с севера, 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия с юга", — заявил российский диктатор.

Однако, как отметил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, Старый Оскол – это не река, а город в Белгородской области России.

"У Путина уже совсем маразм. Он заявил, что ВСУ почти окружены в районе Старого Оскола. Этот город расположен в Белгородской области в 100 км от границы", — отметил Стерненко.

Отметим, что существует река Оскол, протока Северского Донца и проходящая через Харьковскую область Украины и территорию РФ. Именно в районе Купянского направления в последнее время фиксируется активность боевых действий. Вероятно, именно эту реку имел в виду Путин, однако в своем заявлении он использовал название российского города "Старый Оскол".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили "победные" заявления Путина по поводу войны против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.