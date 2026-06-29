"Вже геть маразм": Путіна оконфузився та переплутав українську річку з російським містом

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Slava Kot
Під час публічного виступу 28 червня Володимир Путін зробив заяву про нібито успіхи російських військ на фронті. Однак, згодом виявилося, що слова російського диктатора мають неточності. Йдеться про згадку "оточення українських сил" у районі Старого Осколу в Росії.
Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Володимир Путін у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що підрозділи ЗСУ нібито "майже оточені" поблизу Старого Оскола.
Однак, як зауважив радник міністра оборони України Сергій Стерненко, Старий Оскол — це не річка, а місто в Бєлгородській області Росії.
Зазначимо, що існує річка Оскол, яка є протокою Сіверського Дінця та проходить через Харківську область України та територію РФ. Саме в районі Куп’янського напрямку останнім часом фіксується активність бойових дій. Ймовірно, саме цю річку мав на увазі Путін, однак у своїй заяві він використав назву російського міста "Старий Оскол".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США пояснили "переможні" заяви Путіна щодо війни проти України.
Також "Коментарі" писали, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.