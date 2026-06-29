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"Вже геть маразм": Путіна оконфузився та переплутав українську річку з російським містом

Володимир Путін заявив про "оточення ЗСУ" біля Старого Оскола в РФ, однак переплутав місто з річкою.

29 червня 2026, 10:25
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Slava Kot

Під час публічного виступу 28 червня Володимир Путін зробив заяву про нібито успіхи російських військ на фронті. Однак, згодом виявилося, що слова російського диктатора мають неточності. Йдеться про згадку "оточення українських сил" у районі Старого Осколу в Росії.

"Вже геть маразм": Путіна оконфузився та переплутав українську річку з російським містом

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що підрозділи ЗСУ нібито "майже оточені" поблизу Старого Оскола.

"На лівому березі річки Старий Оскол нами фактично заблоковано різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб. Воно притиснуте до річки. Ось зверху наступає 1-а танкова армія російських збройних сил і притискає супротивника з півночі, 3-я мотострілецька дивізія зі сходу підтискає, а 144-а дивізія з півдня", — заявив російський диктатор.

Однак, як зауважив радник міністра оборони України Сергій Стерненко, Старий Оскол — це не річка, а місто в Бєлгородській області Росії.

"У путіна вже геть маразм. Він заявив, що ЗСУ майже оточені в районі Старого Осколу. Це місто розташоване у Бєлгородській області за 100 км від кордону", — зазначив Стерненко.

Зазначимо, що існує річка Оскол, яка є протокою Сіверського Дінця та проходить через Харківську область України та територію РФ. Саме в районі Куп’янського напрямку останнім часом фіксується активність бойових дій. Ймовірно, саме цю річку мав на увазі Путін, однак у своїй заяві він використав назву російського міста "Старий Оскол".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США пояснили "переможні" заяви Путіна щодо війни проти України.

Також "Коментарі" писали, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.



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