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Уже не только Донбасс: в МИД России впервые назвали области, которые хотят оккупировать

Россия Хочет присоединить к своей территории не только так называемые "ДНР" и "ЛНР", но и Херсонскую, а также Запорожскую области

сегодня, 14:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", глава МИД России Сергей Лавров в интервью главным российским пропагандистским информационным ресурсам "РИА Новости" и "RT" заявил, что географически задачи так называемой "военной спецоперации" России в Украине изменились после стамбульских переговоров с украинской делегацией в конце марта.

Уже не только Донбасс: в МИД России впервые назвали области, которые хотят оккупировать

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Оказывается, на переговорах в Турции Россия высказывала только географические претензии относительно всей территории Донецкой и Луганской областей. Теперь же Россия хочет присоединить к России территории Херсонской и Запорожской областей. Но и на этом аппетиты Кремля не заканчиваются. Без упоминания других украинских областей Лавров намекнул, что Россия может претендовать и еще на ряд территорий в Украине. Об этом официально заявил Сергей Лавров.

Российский министр отметил, что географические задачи в войне против Украины были изменены после того, как Запад существенно усилил и увеличил поставки новейшего западного вооружения в Украину.

Лавров отметил, что Москва не может допустить, чтобы на вооружении в украинской армии оказалось дальнобойное оружие, что представляло бы угрозу России и другим республикам. 

"Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", – обосновал он свою угрозу.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Сергей Лавров пригрозил Европе настоящей войной и назвал условия Кремля.




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Источник: https://t.me/rian_ru/171723
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