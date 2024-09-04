Уже совсем сорвало крышу: западное СМИ узнало, что Путин заказал разработку эликсира вечной жизни

Издание The Times сообщает, что российский президент Владимир Путин не только стремится к бесконечному правлению, но и одержим идеей вечной жизни. Информация свидетельствует о том, что один из близких чиновников поручил ученым разработку средств против старения.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Вполне понятно, что Путин заботится о своем здоровье, ведь в октябре 2024 года ему исполнится 72 года, а его окружение состоит из людей, которые тоже не молоды.

Минздрав России требует от научных учреждений отчетов о разработках в области борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами, а также методов противодействия клеточному старению, остеопорозу и укреплению иммунной системы.

"Нас попросили срочно предоставить все наши разработки. Письмо поступило, скажем так, сегодня, но все нужно было прислать уже вчера," — отметил один из исследователей.

Среди новейших технологий, способствующих продлению молодости, выделяется 3D-биопечать — инновационная технология, позволяющая создавать ткани и органы.

По данным The Times, Путин был "заражен" идеей вечной жизни благодаря своему близкому другу, 77-летнему Михаилу Ковальчуку, выдающемуся члену Российской академии наук и директору Курчатовского института ядерных исследований.

"Большой босс поставил задачу, и чиновники бросились ее выполнять всеми возможными способами", — сообщает анонимный российский исследователь.

Ковальчук также утверждает, что США разрабатывают биологическое оружие, направленное исключительно против этнических россиян, и обвиняет Америку в создании "подвида людей-служителей", сознание которых было искусственно ограничено. Путин, как известно, склонен к конспирологии.

"Вроде бы у нас больше никого ставить на ноги, кроме этих идиотов. Мы должны бросить все, даже сейчас, во время войны", — заявил один из исследователей.

Известно, что Путин использует экстравагантные методы омоложения. Как сообщает The Times, он регулярно принимает ванны с экстрактом крови отрезанных рогов сибирских оленей, которые, по его словам, обладают омолаживающими свойствами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путину ночью вызвали медиков