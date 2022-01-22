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"Узкое окно" для ядерного соглашения: чем завершились переговоры Блинкена и Лаврова по атомной деятельности

Энтони Блинкен обсуждал вопрос по Ирану с Сергеем Лавровым

сегодня, 13:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждал вопрос по Ирану 21 января с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предупредив, что есть только узкое окно, чтобы довести переговоры до конца и спасти ядерное соглашение с Ираном 2015 года. Об этом сообщает Reuters.

"Узкое окно" для ядерного соглашения: чем завершились переговоры Блинкена и Лаврова по атомной деятельности

Энтони Блинкен и Сергей Лавров - фото из открытых источников

Блинкен сказал журналистам, что соглашение является примером того, как Москва и Вашингтон могут работать вместе по вопросам безопасности, призывая Россию использовать свое влияние и свои отношения с Ираном, чтобы сформировать в Тегеране ощущение неотложности.

"Переговоры с Ираном о взаимном возвращении к выполнению СВПД достигли решающего момента. Если соглашение не будет достигнуто в течение следующих нескольких недель, текущие ядерные достижения Ирана предотвратят возврат к СВПД. ​​Но сейчас еще есть окно, небольшое, чтобы довести эти переговоры до успешного завершения ", — сказал Блинкен, имея в виду соглашение под названием Общий всеобъемлющий план действий.

Соглашение между Ираном и мировыми государствами отменило санкции против Тегерана в обмен на ограничение его атомной деятельности.

Администрация президента США Джо Байдена и ее европейские союзники заявили, что теперь только вопрос недель, чтобы спасти соглашение после последнего раунда переговоров, в ходе которого французский дипломатический источник заявил, что нет прогресса по основным вопросам.

Косвенные переговоры между Ираном и Соединенными Штатами о возобновлении соглашения возобновились два месяца назад.

Отдельно министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан сообщил в Twitter, что в переговорах с Лавровым он обсуждал усиление Россией строительства новых электростанций в Иране.

Иранский орган по ядерной энергетике заявил, что строительство Россией второго и третьего блоков ее электростанции в Бушере продвигается в соответствии с планом Ирана производить не менее 10 000 мегаватт электроэнергии с использованием ядерной энергии.

"Процесс внедрения продолжается в соответствии с планом и почти без задержек, несмотря на задержки с финансовыми выплатами", — сказал государственному информационному агентству IRNA Бехруз Камальванди, спикер Организации по атомной энергии Ирана.

Иран, который, по сообщениям СМИ, должен России не менее 500 миллионов долларов за проект в Бушере, обвиняет санкции США в задержке выплаты долга.

Как сообщали ранее "Комментарии", Лавров пообещал Киеву ответ на военные провокации Киева против Донбасса.


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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/blinken-talks-iran-with-lavrov-sees-only-brief-window-reach-nuclear-deal-2022-01-21/
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