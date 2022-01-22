"Узкое окно" для ядерного соглашения: чем завершились переговоры Блинкена и Лаврова по атомной деятельности

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Карина Ожерельева
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждал вопрос по Ирану 21 января с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предупредив, что есть только узкое окно, чтобы довести переговоры до конца и спасти ядерное соглашение с Ираном 2015 года. Об этом сообщает Reuters.
Энтони Блинкен и Сергей Лавров - фото из открытых источников
Блинкен сказал журналистам, что соглашение является примером того, как Москва и Вашингтон могут работать вместе по вопросам безопасности, призывая Россию использовать свое влияние и свои отношения с Ираном, чтобы сформировать в Тегеране ощущение неотложности.
Соглашение между Ираном и мировыми государствами отменило санкции против Тегерана в обмен на ограничение его атомной деятельности.
Администрация президента США Джо Байдена и ее европейские союзники заявили, что теперь только вопрос недель, чтобы спасти соглашение после последнего раунда переговоров, в ходе которого французский дипломатический источник заявил, что нет прогресса по основным вопросам.
Косвенные переговоры между Ираном и Соединенными Штатами о возобновлении соглашения возобновились два месяца назад.
Отдельно министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан сообщил в Twitter, что в переговорах с Лавровым он обсуждал усиление Россией строительства новых электростанций в Иране.
Иранский орган по ядерной энергетике заявил, что строительство Россией второго и третьего блоков ее электростанции в Бушере продвигается в соответствии с планом Ирана производить не менее 10 000 мегаватт электроэнергии с использованием ядерной энергии.
Иран, который, по сообщениям СМИ, должен России не менее 500 миллионов долларов за проект в Бушере, обвиняет санкции США в задержке выплаты долга.
Как сообщали ранее "Комментарии", Лавров пообещал Киеву ответ на военные провокации Киева против Донбасса.
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