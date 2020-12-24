В 2021 году Путину придется покинуть пост президента - российский историк

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Кириєнко Анна
В следующем году Владимиру Путину придется покинуть свой пост. Этой мыслью поделился российский историк Валерий Соловей в эфире Апостроф TV. По его словам, верхушка власти обеспокоена падением репутации России и отравлением Алексея Навального.
Путин может уйти с поста президента России в следующем году. Фото: gazeta.ru
По словам эксперта, если бы нынешняя ситуация случилась несколько лет назад, российская элита не обратила бы на нее внимания. Однако сейчас — время транзита власти.
Ситуация с Навальным только увеличила переживания и опасения. Поэтому Кремль может искать новые лица в российской политике, чтобы восстановить репутацию в глазах Запада и США.
Напомним, что президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ. Согласно документу, президент является главой Госсовета.
Среди основных функций органа — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определения вектора социально-экономического развития России.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что Соединенные Штаты Америки продолжили расширять санкции против физических и юридических лиц из Беларуси. Ограничения будут введены против сорока человек и четырех учреждений. Все они признаны причастными к фальсификации выборов и подавлению мирных протестов.
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