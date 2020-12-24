В 2021 году Путину придется покинуть пост президента - российский историк

В следующем году Владимиру Путину придется покинуть свой пост. Этой мыслью поделился российский историк Валерий Соловей в эфире Апостроф TV. По его словам, верхушка власти обеспокоена падением репутации России и отравлением Алексея Навального.

Путин может уйти с поста президента России в следующем году. Фото: gazeta.ru

По словам эксперта, если бы нынешняя ситуация случилась несколько лет назад, российская элита не обратила бы на нее внимания. Однако сейчас — время транзита власти.

"В 2021 году Путин уйдет и ему совершенно точно придется покинуть свой пост — это начинает очень тревожить столько его, сколько те группы и элиты, которые думают о будущем после Путина и без Путина. Их сейчас это очень беспокоит. Гораздо больше, чем раньше. Поэтому откровение, а точнее разоблачение Навального появилось в опасное для Кремля время", — комментирует ситуацию Валерий Соловей.

Ситуация с Навальным только увеличила переживания и опасения. Поэтому Кремль может искать новые лица в российской политике, чтобы восстановить репутацию в глазах Запада и США.

Напомним, что президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ. Согласно документу, президент является главой Госсовета.

Среди основных функций органа — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определения вектора социально-экономического развития России.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Соединенные Штаты Америки продолжили расширять санкции против физических и юридических лиц из Беларуси. Ограничения будут введены против сорока человек и четырех учреждений. Все они признаны причастными к фальсификации выборов и подавлению мирных протестов.

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