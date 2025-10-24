logo

В Беларуси снова "подложили свинью" России: что пошло не так между "братскими" народами
В Беларуси снова "подложили свинью" России: что пошло не так между "братскими" народами

Что происходит с доступом к сети ВКонтакте в Беларуси

24 октября 2025, 23:11
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Беларуси приказали заблокировать российскую социальную сеть "ВКонтакте". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, по данным местных СМИ, социальную сеть заблокировали по приказу от КГБ.

В Беларуси снова "подложили свинью" России: что пошло не так между "братскими" народами

Россия и Беларусь. Иллюстративное фото

"На основании предоставления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", – цитируют сообщения российские СМИ.

К сообщению прикреплен скриншот "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов, формируемый республиканским унитарным предприятием "БелГИЭ", отвечающий за надзор в сфере электросвязи. Согласно представленному изображению, запись о включении "ВКонтакте" в этот список датируется 24 октября 2025 года.

В Беларуси снова ”подложили свинью” России: что пошло не так между ”братскими” народами - фото 2

В пресс-службе социальной сети сообщили, что изучают ситуацию и делают все, чтобы серверы снова стали доступны.

По состоянию на 22.51 (по киевскому времени) российские СМИ сообщили, что "ВКонтакте" и все сервисы соцсети в Белоруссии работают в штатном режиме.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что белорусы все больше удаляются от россиян. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что новый опрос показал изменение идентичности.

В Центре объяснили, что жители Беларуси все меньше ассоциируют себя с россиянами. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра iSANS. Данные приводятся в Службе внешней разведки Украины. Белорусы также все более критически относятся к агрессии России против Украины: 34% выступают против войны, в то время как 27% ее поддерживают. Только 26% белорусов считают общий язык объединяющим фактором.



Источник: https://t.me/spravdi/50257
