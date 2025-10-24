В Беларуси снова "подложили свинью" России: что пошло не так между "братскими" народами

В Беларуси приказали заблокировать российскую социальную сеть "ВКонтакте". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, по данным местных СМИ, социальную сеть заблокировали по приказу от КГБ.

Россия и Беларусь. Иллюстративное фото

"На основании предоставления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", – цитируют сообщения российские СМИ.

К сообщению прикреплен скриншот "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов, формируемый республиканским унитарным предприятием "БелГИЭ", отвечающий за надзор в сфере электросвязи. Согласно представленному изображению, запись о включении "ВКонтакте" в этот список датируется 24 октября 2025 года.

В пресс-службе социальной сети сообщили, что изучают ситуацию и делают все, чтобы серверы снова стали доступны.

По состоянию на 22.51 (по киевскому времени) российские СМИ сообщили, что "ВКонтакте" и все сервисы соцсети в Белоруссии работают в штатном режиме.

